TENSİP ZAPTI

T.C.

SAPANCA

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Dosya No: 2026/3 Tereke Satış

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİ GEREĞİ TASFİYESİ İLE

BASİT TASFİYEDE İLACAKLILARIN DAVET İLANI

MURİS : Sevil KUBİLAY TC: 26843278550 TC ( vefat 06.05.2025)

MAHKEME: Sapanca SH Mahkemesi 2025/301E ve 2025/311K

Yukarıda yazılı mahkeme kararıyla terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilen miras bırakanın tasfiyesi açılmış ve basit usulde yürütülmesine karar verilmiştir. Alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını bildirmeleri, alacak kaydı için iflas başvurma harcı ve tebliğ giderlerini peşin ödemeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermesiyle tasfiyesinin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği;

İİK'nın 166 ve 218'inci maddeleri gereği ilan olunur. 15/06/2026