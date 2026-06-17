T.C. SAMSUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

İ L A N
T.C.
SAMSUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Tasfiye Memurluğu
ESAS NO : 2022/25 Tereke
TEREKE TASFİYESİNİN KAPATMA İLANI
Samsun 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 10/11/2022 tarih ve 2022/25 Tereke Esas 2022/74 sayılı kararı ile 4721 Sayılı TMK nun 612.maddesi gereğince iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilen Samsun ili, Tekkeköy ilçesi, Büyüklü mah/köy 16 Cilt, 178 Aile sıra no 6 sırada nüfusa kayıtlı 01/03/1941 doğumlu 29/03/2019 tarihinde vefat eden 46237785686 TC kimlik nolu Şevket SAYGILI terekesinin tasfiye işlemleri tamamlanmış olup, tereke tasfiyesinin kapatılmış olduğu ilan olunur.
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