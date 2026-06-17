T.C
KULP
SULH HUKUK MAHKEMESİ
Esas : 2024/163
İLAN
Davacı Suphi EREN ile gaip adayı Abdulmenav EREN arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimlik bilgileri bulunan gaip adayı Abdulmenav EREN'in gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.10/01/2026
GAİP ADAYI
T.C KİMLİK NO :25921608586
ADI SOYADI :ABDULMENAV EREN
BABA ADI :EBEDİN
ANA ADI :HEREMSİ
DOĞUM TARİHİ :05/06/1964
DOĞUM YERİ :AĞAÇLI
İKAMETGAH ADRESİ :YEŞİLKÖY MAHALLESİ
Basın No: ILN02490552 #ilan.gov.tr