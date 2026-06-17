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T.C. KULP SULH HUKUK MAHKEMESİ

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Giriş Tarihi :18 Haziran 2026 , 00:00 Güncelleme Tarihi :18 Haziran 2026 , 00:05
Giriş Tarihi :18 Haziran 2026, 00:00 Güncelleme Tarihi :18 Haziran 2026, 00:05

T.C

KULP

SULH HUKUK MAHKEMESİ

Esas : 2024/163

İLAN

Davacı Suphi EREN ile gaip adayı Abdulmenav EREN arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimlik bilgileri bulunan gaip adayı Abdulmenav EREN'in gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.10/01/2026

GAİP ADAYI

T.C KİMLİK NO :25921608586

ADI SOYADI :ABDULMENAV EREN

BABA ADI :EBEDİN

ANA ADI :HEREMSİ

DOĞUM TARİHİ :05/06/1964

DOĞUM YERİ :AĞAÇLI

İKAMETGAH ADRESİ :YEŞİLKÖY MAHALLESİ

Basın No: ILN02490552 #ilan.gov.tr