Örnek No:55*

T.C.

KIRIKKALE

İCRA DAİRESİ

2025/372 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/372 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kırıkkale İl, Merkez İlçe, YAYLACIK 1.KISIM Mahalle/Köy, 773 Ada, 55 Parsel, 8 Nolu Bağımsız Bölüm S ... Adresi : Çalılıöz Mah. Halide Edip Caddesi No: 100A/8 Merkez/Kırıkkale Kırıkkale Merkez / KIRIKKALE Yüzölçümü : 80 m2 Arsa Payı : 2/9 İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Ayrık Nizam 3 kat , yapı yüksekliği 9,50 metre T.A.K.S (Taban Alanı Katsayısı) 0,40, K.A.K.S Kıymeti : 2.000.000,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 10:13 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2026 - 10:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 10:13 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 10:13

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, MERKEZ Mahalle/Köy, 657 Ada, 12 Parsel, 51 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa k ... Adresi : Kırıkkale İli Yahşihan İlçesi Merkez Mahallesi 657 Ada 12 Parsel 13. Kat 51 Yahşihan / KIRIKKALE Yüzölçümü : 182 m2 Arsa Payı : 5400/347500 İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Ayrık Nizam 15 kat, yapı yüksekliği 45,50 metre, K.A.K.S (Kat Alanı Katsayısı) 2.50, Kıymeti : 5.500.000,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 11:18 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2026 - 11:18 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 11:18 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 11:18

3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, MERKEZ Mahalle/Köy, hacıbey Mevkii, 840 Ada, 8 Parsel, 30 Nolu Bağımsız ... Adresi : Bayraktepe Mah. Şehit Nafi Erdal Sok. Asude Şehir Sitesi D Blok No: 1-3D/30 Yahşihan/Kırıkkale Yahşihan / KIRIKKALE Yüzölçümü : 166 m2 Arsa Payı : 56/4274 İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Ayrık Nizam 15 kat, yapı yüksekliği 45,50 metre, K.A.K.S (Kat Alanı Katsayısı) 2.10, ön bahçe mesafesinin 10 metre yan ve arka bahçe mesafesi 5 metre Kıymeti : 3.000.000,00 TL KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler: Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 12:27 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2026 - 12:27 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 12:27 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 12:27

12/06/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02489176 #ilan.gov.tr