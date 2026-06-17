İ L A N

T.C. KAYSERİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/143

Mahkememizde görülmekte olan davacı Melikgazi Belediyesi tarafından davalılar Firdes Peker, Kahraman Çakıl, Mahir Çakıl, Mehmet Keçeci, Mehmet Arif Tanar, Mustafa Çakıl, Şerife Narin, Venhar Metin arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (İmar Uygulaması Sırasında Bedele Dönüştürülen Pay Ned. Tesis Edilen İpotek Bedelinin Uyarlanması) davası nedeniyle; bütün aramalara rağmen tebliğe yarar açık adresi tespit edilemeyen 587.....716 T.C. Kimlik numaralı Ahmet ve Rukiye oğlu 01/07/1872 Ruscuk doğumlu davalı MEHMET ARİF TANAR'a dava dilekçesinin ve duruşma gününün ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden,

HMK. 122. maddesi gereğince, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK. 147. maddesi gereğince, mahkememiz dosyasının duruşmasının bırakıldığı 17/09/2026 günü saat:09:45'da Kayseri 7. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yapılacak duruşma için; HMK 147. Maddesi gereğince belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar ve tebliğ olunur. 11/06/2026