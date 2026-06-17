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T.C. İSTANBUL 9. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

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Giriş Tarihi :18 Haziran 2026 , 00:00 Güncelleme Tarihi :18 Haziran 2026 , 00:06
Giriş Tarihi :18 Haziran 2026, 00:00 Güncelleme Tarihi :18 Haziran 2026, 00:06

İ L A N

T.C.

İSTANBUL 9. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/270 Esas

NURAN GEZDİRİCİ ile mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Gaipliğine karar verilmesi talep edilen aşağıda bilgisi yazılı NAPOLYON'un gaipliği hakkında kendisini bilen, tanıyan, görenlerin 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri aksi takdirde yargılamaya yokluğunda devam edilerek GAİPLİĞİNE karar verileceği ilanen tebliğ olunur. 11.06.2026

GAİP

TC KİMLİK NO : 16379578354

ADI SOYADI : NAPOLYON -

BABA ADI : SERKİS

ANA ADI : SARA

DOĞUM TARİHİ : 01/07/1881

DOĞUM YERİ : MALATYA

Basın No: ILN02490226 #ilan.gov.tr