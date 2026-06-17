İ L A N
T.C.
İSTANBUL 9. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/270 Esas
NURAN GEZDİRİCİ ile mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Gaipliğine karar verilmesi talep edilen aşağıda bilgisi yazılı NAPOLYON'un gaipliği hakkında kendisini bilen, tanıyan, görenlerin 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri aksi takdirde yargılamaya yokluğunda devam edilerek GAİPLİĞİNE karar verileceği ilanen tebliğ olunur. 11.06.2026
GAİP
TC KİMLİK NO : 16379578354
ADI SOYADI : NAPOLYON -
BABA ADI : SERKİS
ANA ADI : SARA
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1881
DOĞUM YERİ : MALATYA
Basın No: ILN02490226 #ilan.gov.tr