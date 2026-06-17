T.C.

İSTANBUL

4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/318 Esas 25/10/2023

İSTANBUL 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Davacı , MALİYE HAZİNESİ ile Davalı , KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesinde; İstanbul ili, Fatih ilçesi, Hacı Hüseyin Ağa mahallesinde kain, tapunun 1222 ada, 61 parsel sayısında kayıtlı bulunan 51,00 m² yüzölçümlü, taşınmaz malın 27/576 hissesi malikinin Ömer oğlu Mehmet, 72/576 hissesi malikinin Ayşe, 27/576 hissesi malikinin Ömer kızı Naciye, 27/576 hissesi malikinin Ömer kızı Emine, 27/576 hissesi malikinin Ömer oğlu Halil ve 27/576 hissesinin Ömer oğlu Arif'in hak ve menfaatlerini korumak amacıyla İstanbul 18. Sulh Hukuk Mahkemesinin 13/11/2011 tarih ve 2010/1128 Esas, 2011/951 Karar sayılı kararı ile kayyım tayini yapıldığını, taşınmazın 10 yıl kayyımla idare süresinin dolduğunu, TMK.nın 588. Maddesi gereğince taşınmazın maliklerinin Ömer oğlu Mehmet, Ayşe, Ömer kızı Naciye, Ömer kızı Emine, Ömer oğlu Halil, Ömer oğlu Arif'in gaipliklerine karar verilmesini ve tapuda İstanbul ili, Fatih ilçesi, Hacı Hüseyin Ağa mahallesinde kain, tapunun 1222 ada, 61 parsel sayısında bulunan 51,00 m² yüzölçümlü taşınmaz malın gaip hisselerine isabet eden kısmının ( 207/576 hissesinin) Hazine adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiş olmakla,

Yukarıda belirtilen taşınmazın hisse maliki olan Ömer oğlu Mehmet, Ayşe, Ömer kızı Naciye, Ömer kızı Emine, Ömer oğlu Halil, Ömer oğlu Arif'in hayat memadı hakkında bilgisi ve görgüsü bulunanların 6 ay içinde İSTANBUL 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'nin 2023/318 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02490143 #ilan.gov.tr