İ L A N

T.C. İNEBOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/990 Esas 17.04.2026

Konu : Gaiplik İlanı

MUSTAFA GÖÇMEN ile HASIMSIZ HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Davacı Mustafa GÖÇMEN vekili Av. Hasan Hüseyin ADANUR 13.11.2025 tarihli dava dilekçesi ile; Müvekkilinin annesi Ümmühan GÖÇMEN'in 24.10.2020 tarihinde Kastamonu İli, Bozkurt İlçesi, Beldeğirmeni Köyünde ormana kestane toplamaya gittiğini ve bir daha geri dönmediğini, olaya ilişkin İnebolu C. Başsavcılığının 2020/2009 Soruşturma sayılı dosyasında soruşturma yapıldığını ancak olay tarihinden bu yana Ümmühan GÖÇMEN'den haber alınamadığını, canlı veya cansız olarak kendisine ulaşılamadığını bu nedenlerle olayın üzerinden geçen zamana karşın kendisinden hiç bir zaman haber alınamayan Ümmühan GÖÇMEN'in gaipliğine karar verilmesini talep ve dava etmiş olup, Kastamonu ili, Bozkurt ilçesi, Günvakti köyü, Cilt No:17, Aile Sıra No: 30, Sıra No: 28 nüfusuna kayıtlı, Mehmet ve Hanife'den olma, 25.11.1938 doğumlu, 53179203796 T.C. Kimlik nolu, Ümmühan GÖÇMEN'i bilen, gören, tanıyan ve akıbeti hakkında bilgi sahibi olanların yukarıdaki dosya numarası ile birlikte 6 ay içerisinde mahkememize müracaat etmeleri, aksi takdirde sözü edilen kişinin gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur. 17.04.2026

GAİP

TC KİMLİK NO : 53179203796

ADI SOYADI : ÜMMÜHAN GÖÇMEN

BABA ADI : MEHMET

ANA ADI : HANİFE

DOĞUM TARİHİ : 25/11/1938

DOĞUM YERİ : BELDEĞİRMEN

İKAMETGAH ADRESİ : Tantavi Mah. Sıla Sk. No:4/1 Ümraniye/ İSTANBUL

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