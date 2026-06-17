T.C. EDİRNE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/455 Esas

KARAR NO : 2024/979

5607 S.Y. Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 02/07/2024 tarihli ilamı ile 3/1-1.cümle maddesi gereğince 20 TL ADLİ PARA, tecilli 3 AY 10 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Sultan ve Ğezal oğlu, 27/03/1986 doğumlu, İran ülkesi vatandaşı, kayıtlı Edrıs OUMOUEIBADRESH tüm aramalara rağmen bulunamamış, istinaf dilekçesi ve gerekçeli karar emri tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin ve istinaf dilekçesinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek (veya gönderilecek) dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle, İSTİNAF yoluna gidilebileceği aksi halde kararın kesinleştirileceği İLAN OLUNUR. 15.06.2026

Basın No: ILN02490164 #ilan.gov.tr