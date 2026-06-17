T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: Bursa ili Yıldırım ilçesi Sinandede mahallesi 4382 ada 9 parsel sayılı taşınmazın altı katlı betonarme apartman ve arsası vasfında olduğu 4048/29952 arsa paylı 4.kat+çatı katı dubleks daire nitelikli 9 numaralı taşınmazın 1/1 hissesi satılcaktır.Taşınmazın beyanlar hanesinde Yönetim Planı : 23/01/2015, Taşınmazın mülkiyeti KM ne çevrilmiştir., AT Yönetim Planı 23/01/2015, AT Taşınmazın mülkiyeti KM ne Çevrilmiştir. Şerhler hanesinde kamu, ihtiyati haciz, 150/c şerhi , satışa arz şerhi ve ipotek bilgisi vardır.

TAŞINMAZIN İMAR DURUMU:Bursa ili Yıldırım ilçesi Sinandede mahallesi 4382 ada 9 parsel sayılı taşınmazın 1/1000 Ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında kısmen bitişik nizam 5 katlı yapılaşma şartlarında konut alanında kısmen de yol alanında kaldığı söz konusu parselin bulunduğu alanıda kapsayan bölgeye ilişkin Yıldırım Belediye Meclisi'nin 08/12/2025 tarih 509 sayılı kararıyla 152 Evler, Baruthane, Beyazıt, Davutkadı, Eğitim, Güllük, Mehmet Akif Ersoy, Mimar Sinan, Ortabağlar, Selçukbey, Sinandede, Siteler ve Şükraniye mahallelerini kapsayan yaklaşık 445 hektarlık alanda kentsel dönüşüm amaçlı planlar hazırlanacağından kararda bahsi geçen istisnalar dışında 30/06/2026 tarihine kadar yeni imar durum belgesi verilmemesine, imar uygulamalarının yapılmamasına ve her türlü inşaat ruhsatının düzenlenmemesine karar verildiği, bahse konu taşınmazın 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında riskli alan veya rezerv alan içerisinde bulunmadığı,taşınmazın riskli bina tespit raporu inceleme formu bulunmadığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce Bursa ili Yıldırım ilçesi Sinandede mahallesi 4382 ada 9 parsel sayılı taşınmaza ait arşiv araştırmalarında 04/11/2014 tarih ve 594/10 sayılı yeni yapı ruhsatı düzenlendiği belirtilmiştir.

TAŞINMAZIN NİTELİKLERİ: Bursa ili Yıldırım ilçesi Davutkadı mahallesi Fatih Sultan Mehmet caddesi Konkar apartmanı numara:47-49/9 Yıldırım/Bursa adresinde tapunun 4382 ada 9 parselindedir. Taşınmazdaki ana yapı 3B sınıflı betonarme karkas yapı olup asansörlüdür, Yapının her katında 3 adet daire bulunmakta olup kıymet takdirine konu 4.kat 9 numaralı meskendeki incelemede dubleks mesken olduğu tespit edilmiştir. Meskenin alt katı 1 salon, 1 hol, 2 oda, 1 tuvalet, 1 mutfak, 1 balkon bölümlerinden meydana gelmekte üst katı 1 hol, 3 oda, 1 ebeveyn banyosu, 1 çamaşır odası, 1 banyo-tuvalet ve 1 teras bölümlerinden meydana gelmektedir. 4.kat 8 numaralı meskenin dış kapısı çelik kapı, iç kapılar ahşap amerikan kapılı olup mutfak, balkon, ıslak satıhlar seramik kaplı, odalarla salon laminat parke kaplı olduğu mutfakta mermer tezgah ve tezgah alt ve üst dolapları bulunduğu, pencere doğramaları ahşap görünümlü PVC olduğu meskende ısınmanın doğalgaz kombi panel radyatörle sağlandığı tespit edilmiş hali hazırda bakımlı temiz mesken olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz net 158,00 m2 olduğu belirlenmiştir. Taşınmazın bulunduğu bölgede çok katlı ayrık nizam yapılaşma olduğu görülmüş alış veriş yerlerine, çarşı pazara, okul, market, park alanı, eczane, sağlık ocağı, durak, cami gibi tesislere yakın olduğu taşınmaza ulaşımın kolay olduğu özel araç ve toplu taşıma ile ulaşım sağlandığı, belediye hizmetlerinden faydalandığı tespit edilmiştir. Yukarıdaki bilgiler bilirkişi raporundan alınmıştır.

Kıymeti : 6.250.000,00 TL

KDV Oranı : %20