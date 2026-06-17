İ L A N
T.C. ANKARA 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/1246 Esas 10/12/2025
Konu : Gaiplik
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen HACI ŞİMŞEK gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 10/12/2025
GAİP
TC KİMLİK NO : 11125096724
ADI SOYADI : HACI ŞİMŞEK
BABA ADI : ALİ
ANA ADI : FATMA
DOĞUM TARİHİ : 10/11/1951
DOĞUM YERİ : KEKLİCEK
İKAMETGAH ADRESİ : İşçi Blokları Mahallesi 1427 Cad. No:29 İç Kapı No:34 Çankaya/ ANKARA
Basın No: ILN02361759 #ilan.gov.tr