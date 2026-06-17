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T.C. ANKARA 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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Giriş Tarihi :18 Haziran 2026 , 00:00 Güncelleme Tarihi :18 Haziran 2026 , 00:07
Giriş Tarihi :18 Haziran 2026, 00:00 Güncelleme Tarihi :18 Haziran 2026, 00:07

İ L A N

T.C. ANKARA 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/1246 Esas 10/12/2025

Konu : Gaiplik

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen HACI ŞİMŞEK gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 10/12/2025

GAİP

TC KİMLİK NO : 11125096724

ADI SOYADI : HACI ŞİMŞEK

BABA ADI : ALİ

ANA ADI : FATMA

DOĞUM TARİHİ : 10/11/1951

DOĞUM YERİ : KEKLİCEK

İKAMETGAH ADRESİ : İşçi Blokları Mahallesi 1427 Cad. No:29 İç Kapı No:34 Çankaya/ ANKARA

Basın No: ILN02361759 #ilan.gov.tr