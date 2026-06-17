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T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

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Giriş Tarihi :18 Haziran 2026 , 00:02
Giriş Tarihi :18 Haziran 2026, 00:00 Güncelleme Tarihi :18 Haziran 2026, 00:02

Örnek No:55*

T.C.

AKSARAY

SULH HUKUK MAHKEMELERİ

SATIŞ MEMURLUĞU

2022/71 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/71 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.12/01/2026

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Çimeliyeniköy Köyü 133 Ada 9 Parsel

Yüzölçümü : 27.408 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 4.110.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 10:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 10:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Aksaray İli, Merkez Çimeliyeniköy Köyü 133 Ada 10 Parsel

Yüzölçümü : 27.408 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 4.110.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 11:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 11:00

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Sağlık Köyü 341 Ada 4 Parsel

Yüzölçümü : 700 m2

İmar Durumu :Ayrık nizam 3 kat

Kıymeti : 2.660.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 12:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 12:00

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Kılıçarslan Mah. 650 Ada 84 Parsel

Yüzölçümü : 397,85 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Ayrık nizam 3 kat

Kıymeti : 3.685.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 13:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 13:31

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 13:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 13:31

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Kılıçarslan Mah. 7516 Ada 3 Parsel

Yüzölçümü : 493 m2

İmar Durumu :Ayrık nizam 5 kat

Kıymeti : 8.380.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 14:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 14:31

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 14:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 14:31

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Ereğlikapı Mah. 2282 Ada 15 Parsel 3. Kat 8 Nolu Bağ. Böl

Yüzölçümü : 155 m2

Arsa Payı : 1/11

İmar Durumu :Ayrık nizam 5 kat

Kıymeti : 2.015.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 10:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2026 - 10:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02490236 #ilan.gov.tr