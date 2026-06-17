Örnek No:55*

T.C.

AKSARAY

SULH HUKUK MAHKEMELERİ

SATIŞ MEMURLUĞU

2022/71 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/71 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.12/01/2026

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Çimeliyeniköy Köyü 133 Ada 9 Parsel Yüzölçümü : 27.408 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 4.110.000,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 10:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 10:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 10:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :Aksaray İli, Merkez Çimeliyeniköy Köyü 133 Ada 10 Parsel Yüzölçümü : 27.408 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 4.110.000,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 11:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 11:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 11:00

3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Sağlık Köyü 341 Ada 4 Parsel Yüzölçümü : 700 m2 İmar Durumu :Ayrık nizam 3 kat Kıymeti : 2.660.000,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 12:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 12:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 12:00

4 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Kılıçarslan Mah. 650 Ada 84 Parsel Yüzölçümü : 397,85 m2 İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Ayrık nizam 3 kat Kıymeti : 3.685.000,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 13:31 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 13:31 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 13:31

5 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Kılıçarslan Mah. 7516 Ada 3 Parsel Yüzölçümü : 493 m2 İmar Durumu :Ayrık nizam 5 kat Kıymeti : 8.380.000,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 14:31 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 14:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 14:31 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 14:31

6 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Ereğlikapı Mah. 2282 Ada 15 Parsel 3. Kat 8 Nolu Bağ. Böl Yüzölçümü : 155 m2 Arsa Payı : 1/11 İmar Durumu :Ayrık nizam 5 kat Kıymeti : 2.015.000,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 10:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 10:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2026 - 10:00

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02490236 #ilan.gov.tr