Örnek No:55*
T.C.
AKSARAY
SULH HUKUK MAHKEMELERİ
SATIŞ MEMURLUĞU
2022/71 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/71 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.12/01/2026
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1 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Çimeliyeniköy Köyü 133 Ada 9 Parsel
Yüzölçümü : 27.408 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 4.110.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 10:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 10:00
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 10:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 10:00
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2 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri :Aksaray İli, Merkez Çimeliyeniköy Köyü 133 Ada 10 Parsel
Yüzölçümü : 27.408 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 4.110.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 11:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 11:00
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 11:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 11:00
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3 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Sağlık Köyü 341 Ada 4 Parsel
Yüzölçümü : 700 m2
İmar Durumu :Ayrık nizam 3 kat
Kıymeti : 2.660.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 12:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 12:00
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 12:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 12:00
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4 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Kılıçarslan Mah. 650 Ada 84 Parsel
Yüzölçümü : 397,85 m2
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Ayrık nizam 3 kat
Kıymeti : 3.685.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 13:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 13:31
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 13:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 13:31
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5 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Kılıçarslan Mah. 7516 Ada 3 Parsel
Yüzölçümü : 493 m2
İmar Durumu :Ayrık nizam 5 kat
Kıymeti : 8.380.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 14:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 14:31
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 14:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 14:31
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6 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Ereğlikapı Mah. 2282 Ada 15 Parsel 3. Kat 8 Nolu Bağ. Böl
Yüzölçümü : 155 m2
Arsa Payı : 1/11
İmar Durumu :Ayrık nizam 5 kat
Kıymeti : 2.015.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 10:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 10:00
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 10:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2026 - 10:00
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02490236 #ilan.gov.tr