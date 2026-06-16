T.C. SAMSUN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/245 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : SAMSUN İLİ CANİK İLÇESİ YENİ MAHALLE
ADA NO : 1245
PARSEL NO : 16
MALİKİN ADI VE SOYADI : KAYHAN ORDU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Samsun İli, Canik İlçesi, Yeni Mahallesi, 1245 ada, 16 parsel sayılı taşınmazda davalıya ait hissenin, Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 04/09/2025 tarih ve 1322 sayılı teklifi ve 25/12/2025 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 33118 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir.
Yukarıda maliki, cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tescili için mahkememizin 2026/245 Esas sırasında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 09.06.2026
Basın No: ILN02488989 #ilan.gov.tr