T.C. KEMER 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2019/162 Esas

KARAR NO : 2025/204

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/03/2025 tarihli ilamı ile TCK 141/1 maddesi gereğince 6000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan 09/03/1992 Kazakistan doğumlu, YERNAR SARTBAYEV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 12.06.2026

Basın No: ILN02488889 #ilan.gov.tr