T.C. KEMER 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
İ L A N
DOSYA NO : 2019/162 Esas
KARAR NO : 2025/204
Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/03/2025 tarihli ilamı ile TCK 141/1 maddesi gereğince 6000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan 09/03/1992 Kazakistan doğumlu, YERNAR SARTBAYEV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 12.06.2026
Basın No: ILN02488889 #ilan.gov.tr