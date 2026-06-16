T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN İ L A N DOSYA NO : 2025/376 Esas KARAR NO : 2026/72 Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/02/2026 tarihli ilamı ile SSÇ hakkında Beraat kararına hükmedilmiş olup;Elvedin ve Elvira kızı, 2003 almanya doğumlu, müşteki AJLA JASAREVİC ve Alaa ve Hüsniye kızı, 01/04/2007 HALEP doğumlu, SSÇ OLA ALMOHAMMAD tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE, 2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.11/06/2026