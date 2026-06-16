T.C. DİKİLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/99 esas, 2026/100 esas, 2026/101 esas, 2026/102 esas, 2026/103 esas,2026/104 esas, 2026/105 esas, 2026/106 esas, 2026/107 esas, 2026/108 esas, 2026/109 esas, 2026/110 esas, 2026/111 esas, 2026/112 esas, 2026/113 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İZMİR ili, Dikili ilçesi, Salimbey mahallesi

ADA NO : 158

PARSEL NO : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

ADA NO : 420

PARSEL NO :4, 5

MALİKİN ADI VE SOYADI : Gökhan Kaysı, Tuncer Özçoban, Absen Yılın, Erkan Nayır, Ayşe Taslak, Hatice Şeker, Hatiye Durmaz, Sedat Tekeş, Emine Güldiken, Mustafa Akar, Bekir Taslak

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : BOTAŞ GENEL MÜDÜRLÜGÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : TC Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 13/10/2022 tarih 11297-8 sayılı kararı

Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2026/113 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

4650 Sayılı Yasa ile Değişik 2942 Sayılı Kanun gereğince açılan davanın yargılamasının DİKİLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN 2026/99 esas, 2026/100 esas, 2026/101 esas, 2026/102 esas, 2026/103 esas,2026/104 esas, 2026/105 esas, 2026/106 esas, 2026/107 esas, 2026/108 esas, 2026/109 esas, 2026/110 esas, 2026/111 esas, 2026/112 esas, 2026/113 Esas SAYILI DOSYASI ÜZERİNDEN YAPILACAĞI, DURUŞMASININ 22/09/2026 GÜNÜ SAAT 10.00 BIRAKILDIĞI, İLGİLİLERİN DİKİLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE BAŞVURABİLECEKLERİ,

Kamulaştırma kanunun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içersinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri; Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği; Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıf Bank Dikili Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmenizin gerektiği kamulaştırma 2942 Sayılı Kanunun 4650 Sayılı Kanunla Değişik 10. maddesi gereğince İLANEN DUYURULUR. 04.05.2026

Basın No: ILN02489197 #ilan.gov.tr