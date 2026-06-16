T.C.

ADANA

14. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2025/905 Esas 11.06.2026

İLAN METNİ

Davacı , RENA BERK ile Davalı , HALİD HUCOK arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Mahkememiz dosyasının duruşmasının 29/09/2026 günü saat 11:30'da yapılacağı, "belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız taktirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK 150. md. hükümleri saklı kalmak üzere yokluklarında hüküm verileceği" tebligat yerine kaim olmak üzere davalı Halid HUCOK'a ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02489188 #ilan.gov.tr