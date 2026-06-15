T.C. BEYŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/225 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEDAŞ tarafından mahkememiz dosyasında Remzi önel aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca verilen karar gereğince Konya İli, Derebucak İlçesi, Tepearası (Kurdular) Mahallesi, 111 Ada, 30 Parsel sayılı taşınmazın TEDAŞ tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Beyşehir 4. Asliye Hukuk Mahkemesi 2026/225 Esas sayılı dosyası ile davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile TEDAŞ adına tescili 2942 sayılı yasa gereğince saptanmasını müteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın belediye adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince ilan olunur. 02.06.2026