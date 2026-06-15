T.C. ALANYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO:2026-180 179-178- 177- 176-175-174-173-172-171-170-169-168-167-166-165-164-163-162-161-160-159-158 ESAS

Davacı, TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ vekili tarafından aşağıda isimleri yazılı davalılar hakkında açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davalarında verilen ara karar uyarınca;

Kamulaştırma Kanunu hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; aşağıda davalı ve malikleri ile özellikleri yazılı taşınmazlarda yine aşağıda belirtilen kısmın davacı idarenin kararı ile kamulaştırılmasına karar verdiği kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydıyla pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için mahkememize iş bu davanın açıldığı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılacak taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin bilirkişi incelemesine müteakip kamulaştırma bedelinin ilgililer adına Vakıf Bankası T.A.O Alanya Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu Kamulaştırma Kanunun 4650 SK ile değişik 10.maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR. 15.05.2026

Dosya No Davalılar İlçe Mahalle Ada Parsel m²

2026/180 Fatma Etyemez ve ark Alanya Mahmutseydi 587 3 295,28

2026/179 Ahmet Guzyaka Alanya Mahmutseydi 196 16 334,19

2026/178 Yusuf Etyemez ve ark. Alanya Mahmutseydi 287 2 815,07

2026/177 Refik Batı ve ark. Alanya Mahmutseydi 479 5 292,79

2026/176 Hayri Yiğit ve ark. Alanya Mahmutseydi 479 4 606,68

2026/175 Mahmut Yıldız Alanya Mahmutseydi 479 7 1501,45

2026/174 Murat Gürbüz Alanya Mahmutseydi 487 1 841,66

2026/173 Emine Belen ve ark. Alanya Mahmutseydi 488 3 2069,97

2026/172 Nazmi Gürbüz Alanya Mahmutseydi 436 1 247,36

Alanya Mahmutseydi 437 13 55,49

2026/171 Ahmet Balsu Alanya Mahmutseydi 437 17 898,42

2026/170 Naciye Bacak ve ark. Alanya Mahmutseydi 423 174 106,84

2026/169 Murat Uçkaya Alanya Mahmutseydi 555 8 18,12

2026/168 Mehmet Uslu Alanya Mahmutseydi 416 92 1232,17

2026/167 Semiha Polat Alanya Mahmutseydi 416 75 2688,75

2026/166 Mümin Özden Alanya Mahmutseydi 598 15 286,06

2026/165 Yusuf Uşakpınar Alanya Mahmutseydi 394 6 279,61

2026/164 Anakadın Kaplan Alanya Mahmutseydi 524 48 92,54

2026/163 Tuncay Şahin Alanya Mahmutseydi 390 7 208,41 - 153,00

2026/162 Ummuhani Yiğit Alanya Mahmutseydi 389 9 104,57

2026/161 Mehmet Hastürk Alanya Mahmutseydi 524 39 4938,57- 377,76

2026/160 Pembe Tekelier Alanya Mahmutseydi 435 7 94,14

2026/159 Ali Aydoğan Alanya Mahmutseydi 539 8 986,42

2026/158 Meryem Polat ve ark. Alanya Saburlar 108 106 129,62

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