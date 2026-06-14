T.C. DİDİM (YENİHİSAR) (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Özellikleri : Aydın İli Didim İlçesi Mavişehir Mah. 638 Ada1 Parsel de kayıtlı 7. Blok 1 nolu b.b sayılı taşınmaz satışa arz edilmiş olup taşınmazın konumlu olduğu arsa 2.349,41m2 büyüklüğünde topografik olarak düz arazi yapısına geometrik olarak dikdörtgen şekle sahiptir. Üzerinde 8 adet bloklu Nar Çiçeği Sitesi 3044. Sokak 7. blok Dış Kapı No:6 İç Kapı No:1 adresinde "MESKEN DUBLEKS VE MÜŞTEMİLATI" vasıflı taşınmazdır. Belediye yazısında 1/1000 ölçekli Ayrık nizam Taks:0.20 Kaks:0.40 konut imar planında kaldığı görülmüştür. Didim Belediyesinde harici yapılan incelemede ;04/07/1991 tarihli Yapı ruhsatı 06/08/1998 tarihli 182 sayılı Ek Ruhsatname 23/10/1998 tarihli 473 sayılı Yapı Kullanma İzin Belgesine sahip taşınmaz Yapı iskanına göre takriben 28 yıllık yapıdır. civardı 30 yıl üstü bahçeli müstakil site içi yerleşimler bulunmaktadır. Bölge altyapısı tamamlanmış olup, Belediye hizmetlerinden tam olarak yararlanılmaktadır. Taşınmaz ana arterler olan Kamacı caddesine yakın olması sebebiyle Ulaşım, toplu taşıma araçları ve özel araçlarla kolaylıkla sağlanabilmektedir. Mahallinde dışarıdan yapılan tespitle , taşınmazın dış cephesi yer yer dış cephe boyalı ,balkon korkulukları demir profil,balkon ve pencereler aliminyum doğrama kepenkten imal edildiği görülmüştür. Taşınmazın dışarıdan yapılan tespitle yapının bakımsız ve betonlarda kopmalar olduğu,üzerinde boya sıva kalmadığı ,amortismanı oldukça yüksek olduğu gözlemlenmiştir.Didim belediyesinde harici yapılan araştırmada mimari projesi olmayan taşınmaz Yapı Kullanma İzin Belgesine göre; 56,84m2'lik alana sahip olduğu bilgisi alınmıştır. Keşif esnasında taşınmaz kapalı olduğundan içine girilememiş olup, katılımcıların bu durum göz önüne almaları ile diğer hususlar kıymet taktiri raporunda mevcuttur. Katılımcılar tarafından bakılması. Adresi: Mavişehir mah. Nar Çiçeği Sitesi 3044. Sok. 7. blok Dış Kapı No:6 İç Kapı No:1 Didim Yüzölçümü : 2.349,41 m2 Arsa Payı : 1/16 İmar Durumu :Var Kıymeti : 4.330.000,00 TL KDV Oranı : %1