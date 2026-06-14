İ L A N

T.C. BOLVADİN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/754 Esas

MİRASÇI : SONGÜL KIŞLAK-15040362056

Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce bilinen adreslerinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Vasiyetnamede özetle; Tapu ile sahibi olduğum Afyonkarahisar ili Bolvadin İlçesi, İmaret Mahallesi127 pafta,388 ada, 76 parselde kayıtlı 6/200 arsa paylı A/- Blok 3. Kat, 7 Bağımsız bölüm numarası mesken niteliğindeki taşınmazın kendi öz kızım olan 25141024166 TC. Kimlik numaralı ŞERİFE KARAKOYUN'vasiyet yolu ile bırakıyor, Ben öldükten sonra işbu taşınmazı kendi adına kayıt ve tescil ettirmesini istiyorum diğer mirasçılarımında bu vasiyetime uymalarını istiyorum. dediği görülmüştür.

Durusma Günü: 16/07/2026 günü saat: 09:25'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK'nun 139. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, vasiyetname ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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