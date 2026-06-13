İLAN

T.C.İSTANBUL 30. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/57 Esas 09/06/2026

Davacı , MALİYE HAZİNESİ ileDavalı , İSTANBUL VALİLİĞİ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesinde dava konusu İstanbul İli Eyüpsultan İlçesi Alibeyköy Mahallesi Çeşme Sok 33 Ada 38 ParselSayılı Arsa Vasıflı Taşınmaz malın 1/5 hisse maliki olan KadriKızı SELMA, 2/5 Hisse Maliki Olan Kadri Oğlu İSMAİL Ve 2/5 Hisse Maliki Olan Kadri Oğlu İBRAHİM'İN gaipliğine ve tapu kaydının iptali ile Hazine adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir.

İş bu ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde T.M.K.nun 33 maddesine göre yukarıda adı geçen kişiler hakkında bilgi ve görgüleri olanların, bizzat bu kişilerin veya mirasçılarının Mahkememizin 2025/57 esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri gerektiği aksi halde yukarıda ismi yazılı kişiler hakkında gaiplik kararı verileceği hususu 2. KEZ İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02487851 #ilan.gov.tr