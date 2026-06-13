T.C. İSTANBUL ANADOLU 79. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2024/798 Esas

KARAR NO : 2025/832

Hırsızlık suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 02/12/2025 tarihli ilamı ile TCK.142/2-h maddesi gereğince 1 YIL 4 AY 20 GÜN HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e),VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c) ve TCK.142/2-h maddesi gereğince 1 YIL 4 AY 20 GÜN HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e),VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c) cezası ile cezalandırılan Ramazan ve Hanife oğlu, 05/11/1987 doğumlu, Diyarbakır, Yenişehir, Yenişehir mah/köy nüfusuna kayıtlı HASAN ALTAŞ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 08.06.2026

Basın No: ILN02487808 #ilan.gov.tr