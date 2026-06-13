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T.C. İSTANBUL 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkemeniz 2026/38 Esas dosyasında bildirilen adresinize dava dilekçesi tebliğe çıkarılmış olup, tebligat yapılamadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

22/10/2026 günü saat 10:25'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.11/06/2026

HALE HANCI - TCKN : 20099208538

Basın No: ILN02487740 #ilan.gov.tr