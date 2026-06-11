GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
TUZLA BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
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İhale Kayıt Numarası (İKN)
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2026/966478
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1- İdarenin
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1.1. Adı
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TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
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1.2. Adresi
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EVLİYA ÇELEBİ MAHALLESİ HATBOYU CADDESİ NO:17 PK:34945 TUZLA/İSTANBUL
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1.3. Telefon numarası
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02164440906
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1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası
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2- İhalenin
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2.1. Tarih ve Saati
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03.07.2026 - 10:00
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2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres
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Tuzla Belediyesi İhale Salonu
3- İhale konusu mal alımının
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3.1. Adı
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TUZLA BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ ALIMI
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3.2. Niteliği, türü ve miktarı
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MUHTELİF 33 KALEM 15.788 KG, 173.075 ADET VE 2.750 PAKET ŞARKÜTERİ MALZEMESİ ALIMI
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3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer
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TUZLA İLÇE SINIRLARI
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3.4. Süresi/teslim tarihi
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01.08.2026 tarihinde işe başlanılacak olup, 31.12.2026 tarihinde iş bitirilecektir. Ürünler sözleşme süresi boyunca peyderpey alınacaktır. Siparişler verilen gün; 09:30-15:00 saatleri arasında müdürlük deposuna yüklenici tarafından teslim edilecektir. İdarenin siparişte tarih belirtmesi durumunda belirtilen tarihte teslimat yapılacaktır.
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3.5. İşe başlama tarihi
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01.08.2026 tarihinde işe başlanacaktır.
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi
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4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
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Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
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4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
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4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
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4.3.2. Numune sunulması istenmektedir.
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4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
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4.4.1.
Her türlü şarküteri malzemeleri satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Basın No: ILN02485452 #ilan.gov.tr