T.C.

GÖLBAŞI(ADIYAMAN)

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı : 2025/1 Tereke Satış 08/06/2026

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNDE

TASFİYE MEMURUNUN

TASFİYENİN İİK.'NUN 254 MADDESİNE GÖRE KAPATILMASI KARARI

MAHKEMESİ: Gölbaşı (Adıyaman) Sulh Hukuk Mahkemesinin 11/09/2025 tarih ve 2025/3 Tereke

Esas, 2025/5 Tereke Karar sayılı

MİRAS BIRAKAN: Halis TOYDAŞ T.C.23260050110 (Mehmet ve Fatma oğlu 26/10/1976 D.lu)

Yukarıda açık kimliği yazılı miras bırakanın terekesinin yine yukarıda yazılı mahkeme kararı ile terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup, tasfiye memurluğumuzca miras bırakanın tüm malvarlığı tespit edilerek paraya çevrilmiştir.

Alacağını kısmen veya tamamen alamayan alacaklılara aciz belgesi düzenlenerek verilmiştir.

Miras bırakanın terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesi Gölbaşı (Adıyaman) Sulh Hukuk Mahkemesinin 07/05/2026 tarih ve 2025/3 Tereke Esas, 2025/5 Tereke Karar sayılı ek kararı ile İİK.nın 254. maddesi gereğince kapatılmasına karar verilmiştir.

İİK.nın 166. ve 254 ncü maddeleri gereğince ilan olunur.

Basın No: ILN02484636 #ilan.gov.tr