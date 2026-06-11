İ L A N

T.C. BALIKESİR 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/249 Esas

DAVALILAR : 1- KÜLAHÇIOĞLU YEMEK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Davacılar tarafından sizin ve diğer davalılar aleyhine açılan Tazminat (Rücuen Tazminat) davasının yapılan yargılamasında;

Dilekçenin tebliğinden itibaren HMK'nun 122,126,127 ve 129. maddeleri uyarınca davaya cevaplarınız ile varsa usulü itirazlarınızı ve delillerinizi 2 haftalık kesin mehil içerisinde bildirmeniz,aksi halde dava dilekçesindeki vakıaları ikrar etmiş, ilk itirazlardan vazgeçmiş sayılacağınıza,

-Ön incelemenin duruşmalı yapılmasına, tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği hususunun ihtarına,

Ön İnceleme Duruşma Günü: 21/10/2026 günü saat: 10:55'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.02/06/2026

Basın No: ILN02485366 #ilan.gov.tr