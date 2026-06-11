Örnek No:54* T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ 2026/5373 TLMT. TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/5373 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 3.900.000,00 TL 1 Taşıt 06FJH965 Plakalı , 2025 Model , IVECO Marka , AS440S50T/P 3800 EVIE Tipli , Yakıt Tipi Dizel Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 11:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 11:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 11:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 11:25

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 3.880.000,00 TL 1 Taşıt 06FJH944 Plakalı , 2025 Model , IVECO Marka , AS440S50T/P 3800 EVIE Tipli, Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 12:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 12:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 12:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 12:25

(İİK m.114/4)

Basın No: ILN02484963 #ilan.gov.tr