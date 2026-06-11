Örnek No:54*
T.C.
ANKARA BATI
İCRA DAİRESİ
2026/5373 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/5373 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|3.900.000,00 TL
|1
|Taşıt
|06FJH965 Plakalı , 2025 Model , IVECO Marka , AS440S50T/P 3800 EVIE Tipli , Yakıt Tipi Dizel Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 11:25
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 11:25
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 11:25
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 11:25
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|3.880.000,00 TL
|1
|Taşıt
|06FJH944 Plakalı , 2025 Model , IVECO Marka , AS440S50T/P 3800 EVIE Tipli, Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 12:25
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 12:25
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 12:25
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 12:25
(İİK m.114/4)
Basın No: ILN02484963 #ilan.gov.tr