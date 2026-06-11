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KONYA 7. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/321 Esas KARAR NO : 2026/292

Davacı İlyas İNCİ ile davalı Aicha CHAKER arasında görülen Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli) davası nedeniyle;

Mahkemenizce 04/05/2026 tarih ve 2026/292 sayılı gerekçeli karar davalı Aicha Chaker'in yurt dışında bulunan adreslerine tebliğ yapılamadığı, Uyap üzerinden yapılan adres araştırmasında da yurt içinde ve yurt dışında tebliğe yarar ve mernis adreslerinin bulunmadığı ve tarafın yurt dışında bulunduğunun anlaşılması üzerine gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin yukarıda tarih ve karar numarası yazılı kararı ile Davanın KABULÜ ile; Konya İli, Selçuklu İlçesi, SARA...KÖY Mahallesi, Cilt:6... , Hane:5... , BSN:...5 'de nüfusa kayıtlı, H...SAN HÜSEY...N ve HAT...CE kızı/oğlu, SAR...YKÖY 05/...3/19...5 doğumlu, 467...356 TC kimlik nolu, İLYAS İNCİ ile Fas Krallığı uyruklu, MILOUD ve RKIA kızı/oğlu, 01/...1/1...79 doğumlu, 996...184 yabancı kimlik numaralı, AICHA CHAKER'in TMK'nın 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA karar verilmiş olup, kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde İSTİNAF Hukuk Dairesi Başkanlığına istinaf kanun yolu dilekçesi sunulmak üzere istinaf yolu açık olmakla ve son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra işbu tebliğin yapılmış sayılacağı ve bu sürenin bitimi ile öngörülen sürenin başlayacağı hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 04/06/2026