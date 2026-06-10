Örnek No:55*

T.C.

URLA

İCRA DAİRESİ

2025/1616 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1616 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İlgili taşınmaz İzmir İli Urla İlçesi, Yelaltı Mahallesi, Kekliktepe Caddesi, No:7 adresinden numarataj alan betonarme bodrumlu meskendir.

Taşınmazın Yelaltı Mahallesi, Kalabak Mevkiinde, Doğuş Çiftlik Evleri Sitesinin hemen karşısında ve Kekliktepe Caddesi No:7 adresinde bulunduğu; belediye hizmetlerinden yararlandığı tespit edilmiştir. Tespiti istenilen taşınmazın yerinde yapılan incelemesinde bodrum katının, 337 m2 alanlı olduğu; zemin katının da 340 m2 alanının olduğu anlaşılmıştır. Taşınmazın zemin katının 1 adet salon, 1 adet mutfak, 1 adet yemek odası, 2 adet oda, 1 adet ebeveyn banyosu ve 1 adet WC'den oluştuğu anlaşılmıştır. Taşınmazın bodrum katında ise, 4 adet oda, 1 adet ebeveyn banyosu, 1 adet Banyo-WC, 1 adet çamaşır odası, 1 adet tesisat odası, 1 adet Salon ve 1 adet mutfak bulunmaktadır. Odalarda zemin lamine parke ile kaplıdır. Islak zemin seramikle kaplıdır. Banyo duşakabinlidir. İç kapılar ahşap malzemedendir. İç cephe alçı sıvalı ve badanalıdır. Doğramalar Alüminyum panel malzemedendir. Mutfak, ankastre tarzda hazır mutfaktır. Isınma ısı pompası ile sağlanmaktadır. Taşınmaz takriben 4-5 yıllıktır. Binanın inşasında oldukça lüks malzeme kullanılmıştır. Taşınmazın bahçesinde 110 m2 alanlı yüzme havuzu, 60 m2 alanlı havuzbaşı yapısı, 30 m2 alanlı kamelya ve 5 m2 alanlı güvenlik kulübesinin bulunduğu görülmüştür. Taşınmaz deniz manzaralıdır. Bahçe peyzaj düzenlemesi kapsamında çocuk oyun grubu da bulunmaktadır.Değerleme konusu betonarme karkas yapının alanı, bodrum kat + zemin kat =

337 m2 + 340 m2 = 677 m2'dir. (Yapı Ruhsatı: 26.03.2018 tarih ve 135 sayılı; Yapı Kullanma İzin Belgesi: 05.05.2021 tarih ve 145 sayılı) Değerleme konusu yüzme havuzunun alanı  110 m2'dir.Değerleme konusu gölgelikli garaj alanı  60 m2'dir.Değerleme konusu havuzbaşı yapısının alanı  60 m2'dir.Değerleme konusu kamelya alanı  30 m2'dir.Değerleme konusu güvenlik kulubesinin alanı  5 m2'dir.Taşınmaz, Belediye ve altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmaz deniz manzaralıdır. Çeşme Urla İzmir Asfaltına 700 metre, denize 1100 metre mesafededir. Urla merkeze yaklaşık 5 km, uzaklıktadır. Etrafında dubleks villalar ve siteler mevcuttur. Doğa içerisinde sessiz sakin bir konumdadır. Bu özellikler taşınmazın değerini olumlu yönde etkilemektedir.taşınmazdaki bitkiler ise ;18 Adet Muz , 4 Adet Muz, 7 Adet Narenciye (20-25 yaş) ,1 Adet Narenciye (15-20 yaş)2 Adet Pitos , 2 Adet Limon Servi, 80 Adet Minyatür Taflan,1 Adet Ligistrum, 2 Adet Ligistrum ,8 Adet Palmiye,1 Adet Zeytin (250-300 yaş) 3 Adet Şekilli Limon Servi 4 Adet Yucca, 2 Adet Kalem Servi ,1 Adet Sikas,3 Adet Mimoza ağacı 9 Adet Sakallı Palmiye,8 Adet Sikas ,6 Adet Phoneix ,2 Adet Palmiye ,20 Adet Çeşitli Kaktüs,6 Adet Phoneix ,3 Adet Defne ,1 Adet Zeytin (15-20 yaş) dir.

Adresi : İzmir İli Urla İlçesi Yelaltı MahallesiKekliktepe CaddesiNo 7Urla / İZMİR

Yüzölçümü : 3.601,81 m2

İmar Durumu :İlçenin Yelaltı Mahallesi, tapunun 3177 ada 10 no'lu parseli Belediye Meclisinin 09.06.1998 tarih ve 20 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planında inşaat emsali:0,07'den, Özel Mahsul Alanı olarak planlıdır. İlgili plan notlarına göre taşınmazda E:0,07'den iki katlı, bağımsız bölümlü tek konut yapılabilmektedir

Kıymeti : 155.380.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: DOSYASINDADIR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 10:43

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 10:43 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 10:43

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 10:43

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.