T.C.

ŞEREFLİKOÇHİSAR

SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/197 Esas 14.05.2026

İLAN

Sn: Dahili Davalı Yusuf Yalçın (T.C : 17******34, Hasan Hüseyin ve Reyhan oğlu 1959 doğumlu)

Tarafı bulunduğunuz, Ortaklığın Giderilmesi davası Mahkememizin 2026/197 Esas sırasında kayıtlı olup, davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Ankara ili Ş.Koçhisar İlçesi Çavuşköy Mh. 191 Ada 1 Parsel,140 Ada 43 Parsel, 193 Ada 1 Parsel, 192 Ada 3 Parsel, 110 Ada 9 Parsel, 104 Ada 95 Parsel, 192 Ada 2 Parsel, Hacıenbiya Mh. 2083 Ada 6 Parsel sayılı tarafların birlikte malik oldukları taşınmazlarda ortaklığın giderilmesini talep etmiş olup; HMK.122 ve 127 mad. gereği 2 haftalık süre içinde davaya cevap verebileceğiniz ve delillerinizi ibraz etmeniz gerektiği, aksi halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur.

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