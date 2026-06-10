İ L A N

T.C. ADIYAMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/3263 Esas 21.02.2025

Konu : Gaiplik İlanı

İLAN

ADIYAMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Gaipliği istenen Aşağıda açık kimliği bulunan MEHMET SAİT KOZAN'ın nerede olduğunu veya ne iş yaptığını bilen kişi veya kişiler ile bizzat kendisinin mahkememize yukarıda esas numarası yazılı dosyasına müracaat etmeleri veya bilgi vermeleri ilanen tebliğ olunur. 21.02.2025

GAİP

TC KİMLİK NO : 11077459622

ADI SOYADI : MEHMET SAİT KOZAN

BABA ADI : OSMAN

ANA ADI : HANİFE

DOĞUM TARİHİ : 08/03/1955

DOĞUM YERİ : KAHTA

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