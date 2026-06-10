İ L A N
T.C. ADIYAMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2023/3263 Esas 21.02.2025
Konu : Gaiplik İlanı
İLAN
ADIYAMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Gaipliği istenen Aşağıda açık kimliği bulunan MEHMET SAİT KOZAN'ın nerede olduğunu veya ne iş yaptığını bilen kişi veya kişiler ile bizzat kendisinin mahkememize yukarıda esas numarası yazılı dosyasına müracaat etmeleri veya bilgi vermeleri ilanen tebliğ olunur. 21.02.2025
GAİP
TC KİMLİK NO : 11077459622
ADI SOYADI : MEHMET SAİT KOZAN
BABA ADI : OSMAN
ANA ADI : HANİFE
DOĞUM TARİHİ : 08/03/1955
DOĞUM YERİ : KAHTA
Basın No: ILN02357082 #ilan.gov.tr