CANLI YAYIN
Haberler Resmi İlan Haberleri

KÜTAHYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Haziran 2026 , 00:03
Giriş Tarihi :11 Haziran 2026, 00:00 Güncelleme Tarihi :11 Haziran 2026, 00:03

KÜTAHYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER

İRTİFAK TESİS

EDİLECEK ALAN

MALİK BİLGİLERİ

2026/104

Kütahya İli, Merkez ilçesi, Ahiler Köyü 138 ada,

95 parsel 2.696,17 m2 yüz ölçümlü tarla

387,09 m2 daimi

116,13 m2 geçici

MEHMET DEMİRCİ

2026/105

Kütahya İli, Merkez ilçesi, Ahiler Köyü 138 ada,

96 parsel 2.696,17 m2 yüz ölçümlü tarla

524,05 m2 daimi

157,21 m2 geçici

GÖKSEL BİRSEN

2026/106

Kütahya İli, Merkez ilçesi, Ahiler Köyü 138 ada,

98 parsel 2.696,17 m2 yüz ölçümlü tarla

1162,64 m2 daimi

338,01 m2 geçici

YALOVA YATIRIM TİC.AŞ

2026/107

Kütahya İli, Merkez ilçesi, Alayunt Mah. 3263 ada,

106 parsel 3.763,57 m2 yüz ölçümlü tarla

1466,60 m2 daimi

433,02 m2 geçici

İBRAHİM ŞEN

2026/108

Kütahya İli, Merkez ilçesi, Alayunt Mah. 3262 ada,

15 parsel 7.076,94 m2 yüz ölçümlü tarla

623,73 m2 daimi

571,97 m2 geçici

FADİK ÇOKER

2026/109

Kütahya İli, Merkez ilçesi, Alayunt Mah. 3263 ada,

105 parsel 3.888,89 m2 yüz ölçümlü tarla

Kütahya İli, Merkez ilçesi, Alayunt Mah. 3263 ada,

108 parsel 3.582,89 m2 yüz ölçümlü tarla

514,19 m2 daimi

409,55 m2 geçici

915,06 m2 daimi

51,45 m2 geçici

EROL ÖNCÜ

2026/110

Kütahya İli, Merkez ilçesi, Alayunt Mah. 3263 ada,

102 parsel 4.376,71 m2 yüz ölçümlü tarla

1.592,27 m2 daimi

457,30 m2 geçici

HALİL İBRAHİM ŞEN

2026/111

Kütahya İli, Merkez ilçesi, Alayunt Mah. 3262 ada,

13 parsel 20.957,07 m2 yüz ölçümlü tarla

485,30 m2 daimi

0 m2 geçici

ADNAN ÇANAKÇIOĞLU

2026/112

Kütahya İli, Merkez ilçesi, Alayunt Mah. 3253 ada,

1 parsel 17.900,54 m2 yüz ölçümlü tarla

680,06 m2 daimi

288,30 m2 geçici

HAMZA CÖMERT

2026/113

Kütahya İli, Merkez ilçesi, Alayunt Mah. 3257 ada,

1 parsel 2.895,39 m2 yüz ölçümlü tarla

843,27 m2 daimi

272,09 m2 geçici

ŞERİFE KERKÜT

2026/114

Kütahya İli, Merkez ilçesi, Uluköy Mah. 115 ada,

554 parsel 2.671,48 m2 yüz ölçümlü tarla,

Kütahya İli, Merkez ilçesi, Uluköy Mah. 115 ada,

558 parsel 3.721,90 m2 yüz ölçümlü tarla

386,21 m2 daimi

116,03 m2 geçici

463,22 m2 daimi

150,92 m2 geçici

HACER ÖZKÜR

2026/115

Kütahya İli, Merkez ilçesi, Uluköy Mah. 115 ada,

605 parsel 1.809,01 m2 yüz ölçümlü tarla,

842,03 m2 daimi

276,43 m2 geçici

MÜNEVVER ÖZKÜR

2026//116

Kütahya İli, Merkez ilçesi, Uluköy Mah. 115 ada,

610 parsel 3.369,15 m2 yüz ölçümlü tarla,

385,29 m2 daimi

121,38 m2 geçici

İBRAHİM ER

2026/117

Kütahya İli, Merkez ilçesi, Uluköy Mah. 115 ada,

611 parsel 6.127,08 m2 yüz ölçümlü tarla,

Kütahya İli, Merkez ilçesi, Uluköy Mah. 117 ada,

345 parsel 1.930,10 m2 yüz ölçümlü tarla,

Kütahya İli, Merkez ilçesi, Uluköy Mah. 124 ada,

10 parsel 2.781,67 m2 yüz ölçümlü tarla,

665,16 m2 daimi

207,40 m2 geçici

248,20 m2 daimi

121,75 m2 daimi

MEHMET ER

2026/118

Kütahya İli, Merkez ilçesi, Büyüksaka Köyü. 165 ada, 131 parsel 5.882,89 m2 yüz ölçümlü tarla,

946,72 m2 daimi

268,58 m2 geçici

Fikriye YAMAN

Fikret GÜLDANE

2026/119

Kütahya İli, Merkez ilçesi, Büyüksaka Köyü. 165 ada, 107 parsel 756,19 m2 yüz ölçümlü tarla,

145,88 m2 daimi

43,76 m2 geçici

Halime BAŞ

Şaban AY

Sebile TURHAN

2026/120

Kütahya İli, Merkez ilçesi, Alayunt Mah. 3262 ada,

14 parsel 11.887,32 m2 yüz ölçümlü tarla

2.180,75 m2 daimi

242,68 m2 geçici

Emine KAYMAK

Mehmet ERDOĞMUŞ

2026/121

Kütahya İli, Merkez ilçesi, Ahiler Köyü, 138 ada,

93 parsel 2.533,30 m2 yüz ölçümlü tarla

84,50 m2 daimi

Süleyman KESĞİN

2026/122

Kütahya İli, Merkez ilçesi, Ahiler Köyü, 138 ada,

22 parsel 6.986,76 m2 yüz ölçümlü tarla

121,63 m2 daimi

404,78 m2 geçici

Ayşe ÇETİN

2026/123

Kütahya İli, Merkez ilçesi, Ahiler Köyü, 138 ada,

18 parsel 999,99 m2 yüz ölçümlü tarla

383,44 m2 daimi

0 m2 geçici

Battal KESĞİN

Kerem KESĞİN

Aysel KESĞİN

2026/124

Kütahya İli, Merkez ilçesi, Alayunt Mah. 3257 ada,

4 parsel 2.773,85 m2 yüz ölçümlü tarla

39,93 m2 daimi

134,75 m2 geçici

Alime PEYNİR

2026/125

Kütahya İli, Merkez ilçesi, Büyüksaka Köyü. 165 ada, 138 parsel 572,81 m2 yüz ölçümlü tarla,

Kütahya İli, Merkez ilçesi, Büyüksaka Köyü. 165 ada,

139 parsel 699,44 m2 yüz ölçümlü tarla,

530,59 m2 daimi

42,23 m2 geçici

397,20 m2 daimi

Münise İLHAN

2026/126

Kütahya İli, Merkez ilçesi, Büyüksaka Köyü.

165 ada, 96 parsel 9.036,91 m2 yüz ölçümlü tarla,

1.104,52 m2 daimi

336,46 m2 geçici

Hulusi YILDIRIM

2026/127

Kütahya İli, Merkez ilçesi, Uluköy Mah. 124 ada,

11 parsel 11.895,96 m2 yüz ölçümlü tarla,

2.330,28 m2 daimi

770,11 m2 geçici

Sefa ÖZTÜRK

2026/128

Kütahya İli, Merkez ilçesi, Uluköy Mah. 121 ada,

119 parsel 3.051,66 m2 yüz ölçümlü tarla,

Kütahya İli, Merkez ilçesi, Uluköy Mah. 121 ada,

133 parsel 749,10 m2 yüz ölçümlü tarla,

536,27 m2 daimi

115,63 m2 geçici

121,98 m2 daimi

39,73 m2 geçici

Cemil ÖZTÜRK

2026/129

Kütahya İli, Merkez ilçesi, Uluköy Mah. 117 ada, 342 parsel 8.794,14 m2 yüz ölçümlü tarla,

1.037,08 m2 daimi

411,54 m2 geçici

Mustafa ER

2026/130

Kütahya İli, Merkez ilçesi, Uluköy Mah. 115 ada, 524 parsel 10.262,95 m2 yüz ölçümlü tarla,

849,45 m2 daimi

250,40 m2 geçici

Yusuf ÇETİN

2026/131

Kütahya İli, Merkez ilçesi, Uluköy Mah. 115 ada, 526 parsel 6.941,23 m2 yüz ölçümlü tarla,

1.393,92 m2 daimi

390,78 m2 geçici

Mustafa AYDIN

2026/132

Kütahya İli, Merkez ilçesi, Uluköy Mah. 115 ada,

530 parsel 2.816,61 m2 yüz ölçümlü tarla,

Kütahya İli, Merkez ilçesi, Uluköy Mah. 117 ada,

341 parsel 2.900,30 m2 yüz ölçümlü tarla,

Kütahya İli, Merkez ilçesi, Uluköy Mah. 117 ada,

344 parsel 4.943,82 m2 yüz ölçümlü tarla,

183,88 m2 daimi

0 m2 geçici

790,35 m2 daimi

257,78 m2 geçici

1.353,42 m2 daimi

460,48 m2 geçici

Ahmet ER

2026/133

Kütahya İli, Merkez ilçesi, Uluköy Mah. 115 ada,

536 parsel 5.679,60 m2 yüz ölçümlü tarla,

855,93 m2 daimi

253,61 m2 geçici

Orhan TUNÇ

2026/134

Kütahya İli, Merkez ilçesi, Alayunt Mah. 3257 ada,

5 parsel 2.475,32 m2 yüz ölçümlü tarla

Kütahya İli, Merkez ilçesi, Alayunt Mah. 3258 ada,

83 parsel 10.340,36 m2 yüz ölçümlü tarla

355,61 m2 daimi

224,41 m2 geçici

1.542,73 m2 daimi

351,97 m2 geçici

Zekiye PEYNİRCİ VE DİĞERLERİ

2026/135

Kütahya Merkez Büyüksaka Köyü 165 ada 112 parsel

1.018,38 m2 yüzölçümlü tarla

688,89 m2 daimi

0 m2 geçici

Hatice KAHRAMAN

2026/136

Kütahya Merkez Büyüksaka Köyü 165 ada 115 parsel

3.894,18 m2 yüzölçümlü tarla

814,21 m2 daimi

246,31 m2 geçici

Havva KAHRAMAN

2026/137

Kütahya Merkez Büyüksaka Köyü 165 ada 97 parsel

6.936,88 m2 yüzölçümlü tarla

840,45 m2 daimi

253,92 m2 geçici

Ayşe URUÇ VE DİĞERLERİ

2026/138

Kütahya İli, Merkez ilçesi, Alayunt Mah. 3248 ada,

6 parsel 17.567,34 m2 yüz ölçümlü tarla

1.809,16 m2 daimi

439,61 m2 geçici

Cemile ÖZER

2026/139

Kütahya İli, Merkez ilçesi, Alayunt Mah. 3254 ada,

1 parsel 18.751,53 m2 yüz ölçümlü tarla

2.974,04 m2 daimi

768,53 m2 geçici

Hüseyin CÖMERT VE DİĞERLERİ

2026/140

Kütahya İli, Merkez ilçesi, Alayunt Mah. 3256 ada,

1 parsel 12.500,79 m2 yüz ölçümlü tarla

950,98 m2 daimi

305,70 m2 geçici

Ali ÜNAL VE DİĞERLERİ

2026/141

Kütahya İli, Merkez ilçesi, Alayunt Mah. 3258 ada,

82 parsel 11.541,03 m2 yüz ölçümlü tarla

466,19 m2 daimi

0 m2 geçici

Mukadder KAPLAN VE DİĞERLERİ

2026/142

Kütahya Merkez Büyüksaka Köyü 165 ada 94 parsel 4.540,11 m2 yüzölçümlü tarla

527,65 m2 daimi

160,49 m2 geçici

Arif YILDIRIM VE DİĞERLERİ

2026/143

Kütahya Merkez Büyüksaka Köyü 165 ada 95 parsel 4.252,15 m2 yüzölçümlü tarla

524,20 m2 daimi

158,12 m2 geçici

Osman YILDIRIM VE DİĞERLERİ

2026/144

Kütahya İli, Merkez ilçesi, Uluköy Mah. 115 ada,

62 parsel 13.729,85 m2 yüz ölçümlü tarla,

1.954,44 m2 daimi

724,32 m2 geçici

Ahmet KARA VE DİĞERLERİ

2026/145

Kütahya İli, Merkez ilçesi, Uluköy Mah. 115 ada,

525 parsel 6.606,51 m2 yüz ölçümlü tarla,

860,03 m2 daimi

263,09 m2 geçici

Ayşe YÜKSEL VE DİĞERLERİ

2026/146

Kütahya İli, Merkez ilçesi, Uluköy Mah. 117 ada,

6 parsel 2.899,53 m2 yüz ölçümlü tarla,

1.171,07 m2 daimi

374,65 m2 geçici

Fatma YILDIZ VE DİĞERLERİ

2026/147

Kütahya Merkez Büyüksaka Köyü 165 ada 127 parsel

3.683,14 m2 yüzölçümlü tarla

1.843,96 m2 daimi

302,66 m2 geçici

SIDIKA IŞIK VE DİĞERLERİ

2026/148

Kütahya İli, Merkez ilçesi, Alayunt Mah. 3270 ada,

9 parsel 5.798,60 m2 yüz ölçümlü tarla

1.293,58 m2 daimi

330,54 m2 geçici

MEHMET KAPTAN VE DİĞERLERİ

2026/149

Kütahya Merkez Büyüksaka Köyü 165 ada 98 parsel

3.804,68 m2 yüzölçümlü tarla

474,30 m2 daimi

142,41 m2 geçici

HACER IŞIK VE DİĞERLERİ

2026/150

Kütahya Merkez Büyüksaka Köyü 165 ada 33 parsel

14.136,13 m2 yüzölçümlü tarla

1.130,74 m2 daimi

340,08 m2 geçici

HÜSEYİN KAHRAMAN VE DİĞERLERİ

2026/151

Kütahya Merkez Büyüksaka Köyü 165 ada 105 parsel

705,10 m2 yüzölçümlü tarla

135,35 m2 daimi

40,76 m2 geçici

ALİ ÖZDEMİR VE DİĞERLERİ

2026/152

Kütahya Merkez Büyüksaka Köyü 165 ada 106 parsel 684,66 m2 yüzölçümlü tarla

135,14 m2 daimi

40,54 m2 geçici

İSMAİL İLHAN VE DİĞERLERİ

2026/153

Kütahya İli, Merkez ilçesi, Alayunt Mah. 3262 ada,

17 parsel 3.526,46 m2 yüz ölçümlü tarla

245,09 m2 daimi

349,10 m2 geçici

MÜYESSER KILAVUZ VE DİĞERLERİ

2026/154

Kütahya ili, Merkez İlçesi Soğukçeşme Köyü 154 ada 233 parsel , 8.529,86 m2 yüzölçümlü tarla

3.248,30 m2 daimi

989,59 m2 geçici

ÖMRÜYE KUTLU VE DİĞERLERİ

2026/155

Kütahya ili, Merkez İlçesi Soğukçeşme Köyü 154 ada 224 parsel , 4.380,65 m2 yüzölçümlü tarla

437,70 m2 daimi

289,63 m2 geçici

HİLMİ GÜRCAN

2026/156

Kütahya ili, Merkez İlçesi Soğukçeşme Köyü 154 ada 221 parsel , 4.236,52 m2 yüzölçümlü tarla

786,53 m2 daimi

237,18 m2 geçici

MEDİNE ERŞAHİN VE DİĞERLERİ

2026/157

Kütahya ili, Merkez İlçesi Soğukçeşme Köyü 154 ada 201 parsel , 2.498,50 m2 yüzölçümlü tarla

737,39 m2 daimi

270,41 m2 geçici

HAVA TURA

2026/158

Kütahya ili, Merkez İlçesi Soğukçeşme Köyü 154 ada 232 parsel , 6.112,09 m2 yüzölçümlü tarla

1.950,42 m2 daimi

584,11 m2 geçici

İBRAHİM KOÇ

2026/159

Kütahya ili, Merkez İlçesi Elmalı Köyü 102 ada

6 parsel , 10.140,00 m2 yüzölçümlü tarla

1.697,10 m2 daimi

500,47 m2 geçici

DEVRAN SELVİTOPU

2026/160

Kütahya ili, Merkez İlçesi Elmalı Köyü 102 ada

26 parsel, 3.596,49 m2 yüzölçümlü tarla

340,03 m2 daimi

232,74 m2 geçici

SÜLEYMAN AYDOĞDU VE DİĞERLERİ

2026/161

Kütahya ili, Merkez İlçesi Soğukçeşme Köyü 154 ada 154 parsel , 2.068,55 m2 yüzölçümlü tarla

861,77 m2 daimi

0 m2 geçici

KEMAL GÜNEŞ VE DİĞERLERİ

2026/162

Kütahya ili, Merkez İlçesi Soğukçeşme Köyü 154 ada 220 parsel ,4.180,62 m2 yüzölçümlü tarla

711,50 m2 daimi

82,05 m2 geçici

KEMAL GÜNEŞ VE DİĞERLERİ

2026/163

Kütahya ili, Merkez İlçesi Soğukçeşme Köyü 154 ada 323 parsel , 12.730,92 m2 yüzölçümlü tarla

690,28 m2 daimi

154,76 m2 geçici

ALİ İHSAN ZEYBEK VE DİĞERLERİ

2026/164

Kütahya ili, Merkez İlçesi, Çöğürler Köyü 106 ada 13 parsel, 9.115,83 m2 yüzölçümlü tarla

1.497,31 m2 daimi

458,00 m2 geçici

AYŞE ÇETİN VE DİĞERLERİ

2026/165


Kütahya ili, Merkez İlçesi, Söğüt Köyü 392 ada

1 parsel, 23.495,98 m2 yüzölçümlü tarla

16,23 m2 daimi

82,23 m2 geçici

ALİ CİVAN VE DİĞERLERİ

2026/166

Kütahya ili, Merkez İlçesi, Söğüt Köyü 461 ada 8 parsel

33.107,23 m2 yüzölçümlü tarla

1.022,80 m2 daimi

0 m2 geçici

AYŞE TAKTAK VE DİĞERLERİ

2026/167

Kütahya ili, Merkez İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü 101 ada, 45 parsel 7.623,91 m2 yüzölçümlü tarla

484,68 m2 daimi

141,81 m2 geçici

AHMET HORATA VE DİĞERLERİ

2026/168

Kütahya ili, Merkez İlçesi, Belkavak Köyü 111 ada

46 parsel 20.533,78 m2 yüzölçümlü tarla

1.369,59 m2 daimi

262,82 m2 geçici

MÜNEVVER KÜRT

MERYEMK KÜRT

2026/169

Kütahya ili, Merkez İlçesi, Belkavak Köyü 105 ada

124 parsel 811,20 m2 yüzölçümlü tarla

60,08 m2 daimi

169,25 m2 geçici

AYŞE ARDIÇ

2026/170

Kütahya ili, Merkez İlçesi, Belkavak Köyü 105 ada

58 parsel 6.152,99 m2 yüzölçümlü tarla

894,64 m2 daimi

267,08 m2 geçici

ABDULLAH ÇELİK VE DİĞERLERİ

2026/171

Kütahya ili, Merkez İlçesi, Belkavak Köyü 105 ada

29 parsel 4.282,93 m2 yüzölçümlü tarla

905,43 m2 daimi

260,37 m2 geçici

MEHMET TOPAL

2026/172

Kütahya ili, Merkez İlçesi Soğukçeşme Köyü 154 ada 153 parsel, 2.860,06 m2 yüzölçümlü tarla

359,61 m2 daimi

395,38 m2 geçici

MUHARREM SERT VE DİĞERLERİ

2026/173

Kütahya ili, Merkez İlçesi, Soğukçeşme Köyü 154 ada 181 parsel ,4.180,62 m2 yüzölçümlü tarla

1.525,29 m2 daimi

465,44 m2 geçici

HİLMİ GÜRCAN

2026/174

Kütahya ili, Merkez İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü 101 ada 138 parsel 3.318,85 m2 yüzölçümlü tarla

436,03 m2 daimi

131,94 m2 geçici

ERHAN ERAY

2026/175

Kütahya ili, Merkez İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü 104 ada 19 parsel 6.043,02 m2 yüzölçümlü tarla

581,00 m2 daimi

196,02 m2 geçici

İSMAİL CIRIK

2026/176

Kütahya ili, Merkez İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü 104 ada 21 parsel 7.249,68 m2 yüzölçümlü tarla

778,55 m2 daimi

237,18 m2 geçici

HANİFE ÖZEMİRDAĞ

2026/177

Kütahya ili, Merkez İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü 104 ada 29 parsel, 2.353,85 m2 yüzölçümlü tarla

205,62 m2 daimi

270,60 m2 geçici

ALPER YAZICI

2026/178

Kütahya ili, Merkez İlçesi, Kızılcaören Köyü 119 ada 105 parsel, 2.985,00 m2 yüzölçümlü tarla

Kütahya ili, Merkez İlçesi, Kızılcaören Köyü 119 ada 106 parsel, 2.786,00 m2 yüzölçümlü tarla

572,87 m2 daimi

96,79 m2 geçici

541,38 m2 daimi

160,48 m2 geçici

ŞABAN BENLİ

2026/179

Kütahya ili, Merkez İlçesi, Söğüt Köyü 397 ada

6 parsel, 1.529,96 m2 yüzölçümlü tarla

414,94 m2 daimi

117,91 m2 geçici

MEHMET TAK

2026/180

Kütahya ili, Merkez İlçesi, Söğüt Köyü 395 ada

1 parsel 1.662,55 m2 yüzölçümlü tarla

747,25 m2 daimi

118,20 m2 geçici

MEHMET YILDIZ

2026/181

Kütahya ili, Merkez İlçesi, Kızılcaören Köyü 118 ada 43 parsel 2.815,00 m2 yüzölçümlü tarla

491,22 m2 daimi

0 m2 geçici

RAFET ÖZİRKİN VE DİĞERLERİ

2026/182

Kütahya ili Merkez İlçesi Belkavak Köyü 111 ada

50 parsel 4.572,25 m2 yüzölçümlü tarla

705,67 m2 daimi

0 m2 geçici

AHMET MUHAMMED KILINÇ HANİFE KILINÇ

2026/183

Kütahya ili, Merkez İlçesi, Söğüt Köyü 461 ada

2 parsel 7.255,79 m2 yüzölçümlü tarla

1.189,94 m2 daimi

354,50 m2 geçici

FADİME TEVRAN VE DİĞERLERİ

2026/184

Kütahya ili, Merkez İlçesi Soğukçeşme Köyü 154 ada 54 parsel, 1.962,38 m2 yüzölçümlü tarla

501,35 m2 daimi

151,42 m2 geçici

ZAİT ZELEN

2026/185

Kütahya ili, Merkez İlçesi Soğukçeşme Köyü 154 ada 55 parsel, 1.240,49 m2 yüzölçümlü tarla

349,11 m2 daimi

102,72 m2 geçici

HASAN ALİ ZEREN

2026/186

Kütahya ili, Merkez İlçesi Soğukçeşme Köyü 154 ada 57 parsel, 1.178,47 m2 yüzölçümlü tarla

380,17 m2 daimi

104,47 m2 geçici

ABİDİN ZEREN

2026/187

Kütahya ili, Merkez İlçesi Soğukçeşme Köyü 154 ada 58 parsel, 1.285,34 m2 yüzölçümlü tarla

473,23 m2 daimi

141,45 m2 geçici

HAVA DEMİR

2026/188

Kütahya ili, Merkez İlçesi Soğukçeşme Köyü 154 ada 155 parsel, 2.056,13 m2 yüzölçümlü tarla

1.252,43 m2 daimi

309,83 m2 geçici

ÜMMÜ DURMUŞ

2026/189

Kütahya ili, Merkez İlçesi Elmalı Köyü 102 ada

16 parsel, 2.838,75 m2 yüzölçümlü tarla

352,29 m2 daimi

395,69 m2 geçici

HALİL İBRAHİM

2026/190

Kütahya ili, Merkez İlçesi Doğarslan Köyü 101 ada

443 parsel, 8.248,31 m2 yüzölçümlü tarla

2.013,17 m2 daimi

681,82 m2 geçici

HÜSEYİN KAYA

2026/191

Kütahya ili, Merkez İlçesi Belkavak Köyü 105 ada

4 parsel, 7.617,32 m2 yüzölçümlü tarla

1.740,83 m2 daimi

482,69 m2 geçici

OSMAN GEDİK

2026/192

Kütahya ili, Merkez İlçesi Belkavak Köyü 105 ada

66 parsel, 32.363,81 m2 yüzölçümlü tarla

2.577,13 m2 daimi

776,12 m2 geçici

MEHMET SABİT ÖZDOĞLAR

2026/193

Kütahya ili, Merkez İlçesi Belkavak Köyü 111 ada

51 parsel, 4.773,84 m2 yüzölçümlü tarla

1.800,70 m2 daimi

606,69 m2 geçici

FATMA KARAKAYA

2026/194

Kütahya ili, Merkez İlçesi Söğüt Köyü 461 ada

6 parsel, 7.290,20 m2 yüzölçümlü tarla

1.569,42 m2 daimi

492,48 m2 geçici

HASAN TUNÇ VE

DİĞERLERİ

2026/195

Kütahya ili, Merkez İlçesi Söğüt Köyü 397 ada

3 parsel, 1.832,49 m2 yüzölçümlü tarla

430,60 m2 daimi

113,79 m2 geçici

ALİ FİDAN VE DİĞERLERİ

2026/196

Kütahya ili, Merkez İlçesi Söğüt Köyü 461 ada

5 parsel, 15.110,22 m2 yüzölçümlü tarla

2.414,41 m2 daimi

507,41 m2 geçici

HASAN HÜSEYİN ÇETİN VE DİĞERLERİ

2026/197

Kütahya ili, Merkez İlçesi Söğüt Köyü 142 ada

52 parsel, 8.849,76 m2 yüzölçümlü tarla

577,32 m2 daimi

437,49 m2 geçici

HALİL DEMİR

2026/198

Kütahya ili, Merkez İlçesi Kızılcaören Köyü 119 ada 104 parsel, 6.741,00 m2 yüzölçümlü tarla

514,04 m2 daimi

0 m2 geçici

HALİME İYİK VE DİĞERLERİ

2026/199

Kütahya ili, Merkez İlçesi Kızılcaören Köyü 118 ada 47 parsel, 4.022,00 m2 yüzölçümlü tarla

378,34 m2 daimi

0 m2 geçici

FATMA ACAR VE DİĞERLERİ

2026/200

Kütahya ili, Merkez İlçesi Söğüt Köyü 461 ada

7 parsel, 16.019,24 m2 yüzölçümlü tarla

3.766,01 m2 daimi

751,60 m2 geçici

FERİDE ÇOBAN VE DİĞERLERİ

2026/201

Kütahya ili, Merkez İlçesi Çavuşçiftliği Köyü 101 ada 110 parsel, 8.185,92 m2 yüzölçümlü tarla

802,76 m2 daimi

258,71 m2 geçici

HİDAYET KARA VE DİĞERLERİ

2026/202

Kütahya ili, Merkez İlçesi Çöğürler Köyü 106 ada

12 parsel, 4.436,95 m2 yüzölçümlü tarla

741,39 m2 daimi

220,14 m2 geçici

AHMET USLU VE DİĞERLERİ

2026/203

Kütahya ili, Merkez İlçesi Çavuşçiftliği Köyü 101 ada 150 parsel, 2.491,86 m2 yüzölçümlü tarla

341,47 m2 daimi

102,58 m2 geçici

LEVENT DİNÇEL VE DİĞERLERİ

Davacı BOTAŞ vekili tarafından mahkememizin yukarıda belirtilen esas numaralarında açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,

Kamulaştırılacak taşınmazların malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı (BOTAŞ) kurumu husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurumu adına tescil edileceği,

Duruşmanın 18/06/2026 günü saat 09:00'dan itibaren yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ve ilgililere ilanen tebliğ olunur.04/06/2026

Basın No: ILN02485468 #ilan.gov.tr