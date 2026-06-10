KÜTAHYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
|
ESAS NO
|
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER
|
İRTİFAK TESİS
EDİLECEK ALAN
|
MALİK BİLGİLERİ
|
2026/104
|
Kütahya İli, Merkez ilçesi, Ahiler Köyü 138 ada,
95 parsel 2.696,17 m2 yüz ölçümlü tarla
|
387,09 m2 daimi
116,13 m2 geçici
|
MEHMET DEMİRCİ
|
2026/105
|
Kütahya İli, Merkez ilçesi, Ahiler Köyü 138 ada,
96 parsel 2.696,17 m2 yüz ölçümlü tarla
|
524,05 m2 daimi
157,21 m2 geçici
|
GÖKSEL BİRSEN
|
2026/106
|
Kütahya İli, Merkez ilçesi, Ahiler Köyü 138 ada,
98 parsel 2.696,17 m2 yüz ölçümlü tarla
|
1162,64 m2 daimi
338,01 m2 geçici
|
YALOVA YATIRIM TİC.AŞ
|
2026/107
|
Kütahya İli, Merkez ilçesi, Alayunt Mah. 3263 ada,
106 parsel 3.763,57 m2 yüz ölçümlü tarla
|
1466,60 m2 daimi
433,02 m2 geçici
|
İBRAHİM ŞEN
|
2026/108
|
Kütahya İli, Merkez ilçesi, Alayunt Mah. 3262 ada,
15 parsel 7.076,94 m2 yüz ölçümlü tarla
|
623,73 m2 daimi
571,97 m2 geçici
|
FADİK ÇOKER
|
2026/109
|
Kütahya İli, Merkez ilçesi, Alayunt Mah. 3263 ada,
105 parsel 3.888,89 m2 yüz ölçümlü tarla
Kütahya İli, Merkez ilçesi, Alayunt Mah. 3263 ada,
108 parsel 3.582,89 m2 yüz ölçümlü tarla
|
514,19 m2 daimi
409,55 m2 geçici
915,06 m2 daimi
51,45 m2 geçici
|
EROL ÖNCÜ
|
2026/110
|
Kütahya İli, Merkez ilçesi, Alayunt Mah. 3263 ada,
102 parsel 4.376,71 m2 yüz ölçümlü tarla
|
1.592,27 m2 daimi
457,30 m2 geçici
|
HALİL İBRAHİM ŞEN
|
2026/111
|
Kütahya İli, Merkez ilçesi, Alayunt Mah. 3262 ada,
13 parsel 20.957,07 m2 yüz ölçümlü tarla
|
485,30 m2 daimi
0 m2 geçici
|
ADNAN ÇANAKÇIOĞLU
|
2026/112
|
Kütahya İli, Merkez ilçesi, Alayunt Mah. 3253 ada,
1 parsel 17.900,54 m2 yüz ölçümlü tarla
|
680,06 m2 daimi
288,30 m2 geçici
|
HAMZA CÖMERT
|
2026/113
|
Kütahya İli, Merkez ilçesi, Alayunt Mah. 3257 ada,
1 parsel 2.895,39 m2 yüz ölçümlü tarla
|
843,27 m2 daimi
272,09 m2 geçici
|
ŞERİFE KERKÜT
|
2026/114
|
Kütahya İli, Merkez ilçesi, Uluköy Mah. 115 ada,
554 parsel 2.671,48 m2 yüz ölçümlü tarla,
Kütahya İli, Merkez ilçesi, Uluköy Mah. 115 ada,
558 parsel 3.721,90 m2 yüz ölçümlü tarla
|
386,21 m2 daimi
116,03 m2 geçici
463,22 m2 daimi
150,92 m2 geçici
|
HACER ÖZKÜR
|
2026/115
|
Kütahya İli, Merkez ilçesi, Uluköy Mah. 115 ada,
605 parsel 1.809,01 m2 yüz ölçümlü tarla,
|
842,03 m2 daimi
276,43 m2 geçici
|
MÜNEVVER ÖZKÜR
|
2026//116
|
Kütahya İli, Merkez ilçesi, Uluköy Mah. 115 ada,
610 parsel 3.369,15 m2 yüz ölçümlü tarla,
|
385,29 m2 daimi
121,38 m2 geçici
|
İBRAHİM ER
|
2026/117
|
Kütahya İli, Merkez ilçesi, Uluköy Mah. 115 ada,
611 parsel 6.127,08 m2 yüz ölçümlü tarla,
Kütahya İli, Merkez ilçesi, Uluköy Mah. 117 ada,
345 parsel 1.930,10 m2 yüz ölçümlü tarla,
Kütahya İli, Merkez ilçesi, Uluköy Mah. 124 ada,
10 parsel 2.781,67 m2 yüz ölçümlü tarla,
|
665,16 m2 daimi
207,40 m2 geçici
248,20 m2 daimi
121,75 m2 daimi
|
MEHMET ER
|
2026/118
|
Kütahya İli, Merkez ilçesi, Büyüksaka Köyü. 165 ada, 131 parsel 5.882,89 m2 yüz ölçümlü tarla,
|
946,72 m2 daimi
268,58 m2 geçici
|
Fikriye YAMAN
Fikret GÜLDANE
|
2026/119
|
Kütahya İli, Merkez ilçesi, Büyüksaka Köyü. 165 ada, 107 parsel 756,19 m2 yüz ölçümlü tarla,
|
145,88 m2 daimi
43,76 m2 geçici
|
Halime BAŞ
Şaban AY
Sebile TURHAN
|
2026/120
|
Kütahya İli, Merkez ilçesi, Alayunt Mah. 3262 ada,
14 parsel 11.887,32 m2 yüz ölçümlü tarla
|
2.180,75 m2 daimi
242,68 m2 geçici
|
Emine KAYMAK
Mehmet ERDOĞMUŞ
|
2026/121
|
Kütahya İli, Merkez ilçesi, Ahiler Köyü, 138 ada,
93 parsel 2.533,30 m2 yüz ölçümlü tarla
|
84,50 m2 daimi
|
Süleyman KESĞİN
|
2026/122
|
Kütahya İli, Merkez ilçesi, Ahiler Köyü, 138 ada,
22 parsel 6.986,76 m2 yüz ölçümlü tarla
|
121,63 m2 daimi
404,78 m2 geçici
|
Ayşe ÇETİN
|
2026/123
|
Kütahya İli, Merkez ilçesi, Ahiler Köyü, 138 ada,
18 parsel 999,99 m2 yüz ölçümlü tarla
|
383,44 m2 daimi
0 m2 geçici
|
Battal KESĞİN
Kerem KESĞİN
Aysel KESĞİN
|
2026/124
|
Kütahya İli, Merkez ilçesi, Alayunt Mah. 3257 ada,
4 parsel 2.773,85 m2 yüz ölçümlü tarla
|
39,93 m2 daimi
134,75 m2 geçici
|
Alime PEYNİR
|
2026/125
|
Kütahya İli, Merkez ilçesi, Büyüksaka Köyü. 165 ada, 138 parsel 572,81 m2 yüz ölçümlü tarla,
Kütahya İli, Merkez ilçesi, Büyüksaka Köyü. 165 ada,
139 parsel 699,44 m2 yüz ölçümlü tarla,
|
530,59 m2 daimi
42,23 m2 geçici
397,20 m2 daimi
|
Münise İLHAN
|
2026/126
|
Kütahya İli, Merkez ilçesi, Büyüksaka Köyü.
165 ada, 96 parsel 9.036,91 m2 yüz ölçümlü tarla,
|
1.104,52 m2 daimi
336,46 m2 geçici
|
Hulusi YILDIRIM
|
2026/127
|
Kütahya İli, Merkez ilçesi, Uluköy Mah. 124 ada,
11 parsel 11.895,96 m2 yüz ölçümlü tarla,
|
2.330,28 m2 daimi
770,11 m2 geçici
|
Sefa ÖZTÜRK
|
2026/128
|
Kütahya İli, Merkez ilçesi, Uluköy Mah. 121 ada,
119 parsel 3.051,66 m2 yüz ölçümlü tarla,
Kütahya İli, Merkez ilçesi, Uluköy Mah. 121 ada,
133 parsel 749,10 m2 yüz ölçümlü tarla,
|
536,27 m2 daimi
115,63 m2 geçici
121,98 m2 daimi
39,73 m2 geçici
|
Cemil ÖZTÜRK
|
2026/129
|
Kütahya İli, Merkez ilçesi, Uluköy Mah. 117 ada, 342 parsel 8.794,14 m2 yüz ölçümlü tarla,
|
1.037,08 m2 daimi
411,54 m2 geçici
|
Mustafa ER
|
2026/130
|
Kütahya İli, Merkez ilçesi, Uluköy Mah. 115 ada, 524 parsel 10.262,95 m2 yüz ölçümlü tarla,
|
849,45 m2 daimi
250,40 m2 geçici
|
Yusuf ÇETİN
|
2026/131
|
Kütahya İli, Merkez ilçesi, Uluköy Mah. 115 ada, 526 parsel 6.941,23 m2 yüz ölçümlü tarla,
|
1.393,92 m2 daimi
390,78 m2 geçici
|
Mustafa AYDIN
|
2026/132
|
Kütahya İli, Merkez ilçesi, Uluköy Mah. 115 ada,
530 parsel 2.816,61 m2 yüz ölçümlü tarla,
Kütahya İli, Merkez ilçesi, Uluköy Mah. 117 ada,
341 parsel 2.900,30 m2 yüz ölçümlü tarla,
Kütahya İli, Merkez ilçesi, Uluköy Mah. 117 ada,
344 parsel 4.943,82 m2 yüz ölçümlü tarla,
|
183,88 m2 daimi
0 m2 geçici
790,35 m2 daimi
257,78 m2 geçici
1.353,42 m2 daimi
460,48 m2 geçici
|
Ahmet ER
|
2026/133
|
Kütahya İli, Merkez ilçesi, Uluköy Mah. 115 ada,
536 parsel 5.679,60 m2 yüz ölçümlü tarla,
|
855,93 m2 daimi
253,61 m2 geçici
|
Orhan TUNÇ
|
2026/134
|
Kütahya İli, Merkez ilçesi, Alayunt Mah. 3257 ada,
5 parsel 2.475,32 m2 yüz ölçümlü tarla
Kütahya İli, Merkez ilçesi, Alayunt Mah. 3258 ada,
83 parsel 10.340,36 m2 yüz ölçümlü tarla
|
355,61 m2 daimi
224,41 m2 geçici
1.542,73 m2 daimi
351,97 m2 geçici
|
Zekiye PEYNİRCİ VE DİĞERLERİ
|
2026/135
|
Kütahya Merkez Büyüksaka Köyü 165 ada 112 parsel
1.018,38 m2 yüzölçümlü tarla
|
688,89 m2 daimi
0 m2 geçici
|
Hatice KAHRAMAN
|
2026/136
|
Kütahya Merkez Büyüksaka Köyü 165 ada 115 parsel
3.894,18 m2 yüzölçümlü tarla
|
814,21 m2 daimi
246,31 m2 geçici
|
Havva KAHRAMAN
|
2026/137
|
Kütahya Merkez Büyüksaka Köyü 165 ada 97 parsel
6.936,88 m2 yüzölçümlü tarla
|
840,45 m2 daimi
253,92 m2 geçici
|
Ayşe URUÇ VE DİĞERLERİ
|
2026/138
|
Kütahya İli, Merkez ilçesi, Alayunt Mah. 3248 ada,
6 parsel 17.567,34 m2 yüz ölçümlü tarla
|
1.809,16 m2 daimi
439,61 m2 geçici
|
Cemile ÖZER
|
2026/139
|
Kütahya İli, Merkez ilçesi, Alayunt Mah. 3254 ada,
1 parsel 18.751,53 m2 yüz ölçümlü tarla
|
2.974,04 m2 daimi
768,53 m2 geçici
|
Hüseyin CÖMERT VE DİĞERLERİ
|
2026/140
|
Kütahya İli, Merkez ilçesi, Alayunt Mah. 3256 ada,
1 parsel 12.500,79 m2 yüz ölçümlü tarla
|
950,98 m2 daimi
305,70 m2 geçici
|
Ali ÜNAL VE DİĞERLERİ
|
2026/141
|
Kütahya İli, Merkez ilçesi, Alayunt Mah. 3258 ada,
82 parsel 11.541,03 m2 yüz ölçümlü tarla
|
466,19 m2 daimi
0 m2 geçici
|
Mukadder KAPLAN VE DİĞERLERİ
|
2026/142
|
Kütahya Merkez Büyüksaka Köyü 165 ada 94 parsel 4.540,11 m2 yüzölçümlü tarla
|
527,65 m2 daimi
160,49 m2 geçici
|
Arif YILDIRIM VE DİĞERLERİ
|
2026/143
|
Kütahya Merkez Büyüksaka Köyü 165 ada 95 parsel 4.252,15 m2 yüzölçümlü tarla
|
524,20 m2 daimi
158,12 m2 geçici
|
Osman YILDIRIM VE DİĞERLERİ
|
2026/144
|
Kütahya İli, Merkez ilçesi, Uluköy Mah. 115 ada,
62 parsel 13.729,85 m2 yüz ölçümlü tarla,
|
1.954,44 m2 daimi
724,32 m2 geçici
|
Ahmet KARA VE DİĞERLERİ
|
2026/145
|
Kütahya İli, Merkez ilçesi, Uluköy Mah. 115 ada,
525 parsel 6.606,51 m2 yüz ölçümlü tarla,
|
860,03 m2 daimi
263,09 m2 geçici
|
Ayşe YÜKSEL VE DİĞERLERİ
|
2026/146
|
Kütahya İli, Merkez ilçesi, Uluköy Mah. 117 ada,
6 parsel 2.899,53 m2 yüz ölçümlü tarla,
|
1.171,07 m2 daimi
374,65 m2 geçici
|
Fatma YILDIZ VE DİĞERLERİ
|
2026/147
|
Kütahya Merkez Büyüksaka Köyü 165 ada 127 parsel
3.683,14 m2 yüzölçümlü tarla
|
1.843,96 m2 daimi
302,66 m2 geçici
|
SIDIKA IŞIK VE DİĞERLERİ
|
2026/148
|
Kütahya İli, Merkez ilçesi, Alayunt Mah. 3270 ada,
9 parsel 5.798,60 m2 yüz ölçümlü tarla
|
1.293,58 m2 daimi
330,54 m2 geçici
|
MEHMET KAPTAN VE DİĞERLERİ
|
2026/149
|
Kütahya Merkez Büyüksaka Köyü 165 ada 98 parsel
3.804,68 m2 yüzölçümlü tarla
|
474,30 m2 daimi
142,41 m2 geçici
|
HACER IŞIK VE DİĞERLERİ
|
2026/150
|
Kütahya Merkez Büyüksaka Köyü 165 ada 33 parsel
14.136,13 m2 yüzölçümlü tarla
|
1.130,74 m2 daimi
340,08 m2 geçici
|
HÜSEYİN KAHRAMAN VE DİĞERLERİ
|
2026/151
|
Kütahya Merkez Büyüksaka Köyü 165 ada 105 parsel
705,10 m2 yüzölçümlü tarla
|
135,35 m2 daimi
40,76 m2 geçici
|
ALİ ÖZDEMİR VE DİĞERLERİ
|
2026/152
|
Kütahya Merkez Büyüksaka Köyü 165 ada 106 parsel 684,66 m2 yüzölçümlü tarla
|
135,14 m2 daimi
40,54 m2 geçici
|
İSMAİL İLHAN VE DİĞERLERİ
|
2026/153
|
Kütahya İli, Merkez ilçesi, Alayunt Mah. 3262 ada,
17 parsel 3.526,46 m2 yüz ölçümlü tarla
|
245,09 m2 daimi
349,10 m2 geçici
|
MÜYESSER KILAVUZ VE DİĞERLERİ
|
2026/154
|
Kütahya ili, Merkez İlçesi Soğukçeşme Köyü 154 ada 233 parsel , 8.529,86 m2 yüzölçümlü tarla
|
3.248,30 m2 daimi
989,59 m2 geçici
|
ÖMRÜYE KUTLU VE DİĞERLERİ
|
2026/155
|
Kütahya ili, Merkez İlçesi Soğukçeşme Köyü 154 ada 224 parsel , 4.380,65 m2 yüzölçümlü tarla
|
437,70 m2 daimi
289,63 m2 geçici
|
HİLMİ GÜRCAN
|
2026/156
|
Kütahya ili, Merkez İlçesi Soğukçeşme Köyü 154 ada 221 parsel , 4.236,52 m2 yüzölçümlü tarla
|
786,53 m2 daimi
237,18 m2 geçici
|
MEDİNE ERŞAHİN VE DİĞERLERİ
|
2026/157
|
Kütahya ili, Merkez İlçesi Soğukçeşme Köyü 154 ada 201 parsel , 2.498,50 m2 yüzölçümlü tarla
|
737,39 m2 daimi
270,41 m2 geçici
|
HAVA TURA
|
2026/158
|
Kütahya ili, Merkez İlçesi Soğukçeşme Köyü 154 ada 232 parsel , 6.112,09 m2 yüzölçümlü tarla
|
1.950,42 m2 daimi
584,11 m2 geçici
|
İBRAHİM KOÇ
|
2026/159
|
Kütahya ili, Merkez İlçesi Elmalı Köyü 102 ada
6 parsel , 10.140,00 m2 yüzölçümlü tarla
|
1.697,10 m2 daimi
500,47 m2 geçici
|
DEVRAN SELVİTOPU
|
2026/160
|
Kütahya ili, Merkez İlçesi Elmalı Köyü 102 ada
26 parsel, 3.596,49 m2 yüzölçümlü tarla
|
340,03 m2 daimi
232,74 m2 geçici
|
SÜLEYMAN AYDOĞDU VE DİĞERLERİ
|
2026/161
|
Kütahya ili, Merkez İlçesi Soğukçeşme Köyü 154 ada 154 parsel , 2.068,55 m2 yüzölçümlü tarla
|
861,77 m2 daimi
0 m2 geçici
|
KEMAL GÜNEŞ VE DİĞERLERİ
|
2026/162
|
Kütahya ili, Merkez İlçesi Soğukçeşme Köyü 154 ada 220 parsel ,4.180,62 m2 yüzölçümlü tarla
|
711,50 m2 daimi
82,05 m2 geçici
|
KEMAL GÜNEŞ VE DİĞERLERİ
|
2026/163
|
Kütahya ili, Merkez İlçesi Soğukçeşme Köyü 154 ada 323 parsel , 12.730,92 m2 yüzölçümlü tarla
|
690,28 m2 daimi
154,76 m2 geçici
|
ALİ İHSAN ZEYBEK VE DİĞERLERİ
|
2026/164
|
Kütahya ili, Merkez İlçesi, Çöğürler Köyü 106 ada 13 parsel, 9.115,83 m2 yüzölçümlü tarla
|
1.497,31 m2 daimi
458,00 m2 geçici
|
AYŞE ÇETİN VE DİĞERLERİ
|
2026/165
|
1 parsel, 23.495,98 m2 yüzölçümlü tarla
|
16,23 m2 daimi
82,23 m2 geçici
|
ALİ CİVAN VE DİĞERLERİ
|
2026/166
|
Kütahya ili, Merkez İlçesi, Söğüt Köyü 461 ada 8 parsel
33.107,23 m2 yüzölçümlü tarla
|
1.022,80 m2 daimi
0 m2 geçici
|
AYŞE TAKTAK VE DİĞERLERİ
|
2026/167
|
Kütahya ili, Merkez İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü 101 ada, 45 parsel 7.623,91 m2 yüzölçümlü tarla
|
484,68 m2 daimi
141,81 m2 geçici
|
AHMET HORATA VE DİĞERLERİ
|
2026/168
|
Kütahya ili, Merkez İlçesi, Belkavak Köyü 111 ada
46 parsel 20.533,78 m2 yüzölçümlü tarla
|
1.369,59 m2 daimi
262,82 m2 geçici
|
MÜNEVVER KÜRT
MERYEMK KÜRT
|
2026/169
|
Kütahya ili, Merkez İlçesi, Belkavak Köyü 105 ada
124 parsel 811,20 m2 yüzölçümlü tarla
|
60,08 m2 daimi
169,25 m2 geçici
|
AYŞE ARDIÇ
|
2026/170
|
Kütahya ili, Merkez İlçesi, Belkavak Köyü 105 ada
58 parsel 6.152,99 m2 yüzölçümlü tarla
|
894,64 m2 daimi
267,08 m2 geçici
|
ABDULLAH ÇELİK VE DİĞERLERİ
|
2026/171
|
Kütahya ili, Merkez İlçesi, Belkavak Köyü 105 ada
29 parsel 4.282,93 m2 yüzölçümlü tarla
|
905,43 m2 daimi
260,37 m2 geçici
|
MEHMET TOPAL
|
2026/172
|
Kütahya ili, Merkez İlçesi Soğukçeşme Köyü 154 ada 153 parsel, 2.860,06 m2 yüzölçümlü tarla
|
359,61 m2 daimi
395,38 m2 geçici
|
MUHARREM SERT VE DİĞERLERİ
|
2026/173
|
Kütahya ili, Merkez İlçesi, Soğukçeşme Köyü 154 ada 181 parsel ,4.180,62 m2 yüzölçümlü tarla
|
1.525,29 m2 daimi
465,44 m2 geçici
|
HİLMİ GÜRCAN
|
2026/174
|
Kütahya ili, Merkez İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü 101 ada 138 parsel 3.318,85 m2 yüzölçümlü tarla
|
436,03 m2 daimi
131,94 m2 geçici
|
ERHAN ERAY
|
2026/175
|
Kütahya ili, Merkez İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü 104 ada 19 parsel 6.043,02 m2 yüzölçümlü tarla
|
581,00 m2 daimi
196,02 m2 geçici
|
İSMAİL CIRIK
|
2026/176
|
Kütahya ili, Merkez İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü 104 ada 21 parsel 7.249,68 m2 yüzölçümlü tarla
|
778,55 m2 daimi
237,18 m2 geçici
|
HANİFE ÖZEMİRDAĞ
|
2026/177
|
Kütahya ili, Merkez İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü 104 ada 29 parsel, 2.353,85 m2 yüzölçümlü tarla
|
205,62 m2 daimi
270,60 m2 geçici
|
ALPER YAZICI
|
2026/178
|
Kütahya ili, Merkez İlçesi, Kızılcaören Köyü 119 ada 105 parsel, 2.985,00 m2 yüzölçümlü tarla
Kütahya ili, Merkez İlçesi, Kızılcaören Köyü 119 ada 106 parsel, 2.786,00 m2 yüzölçümlü tarla
|
572,87 m2 daimi
96,79 m2 geçici
541,38 m2 daimi
160,48 m2 geçici
|
ŞABAN BENLİ
|
2026/179
|
Kütahya ili, Merkez İlçesi, Söğüt Köyü 397 ada
6 parsel, 1.529,96 m2 yüzölçümlü tarla
|
414,94 m2 daimi
117,91 m2 geçici
|
MEHMET TAK
|
2026/180
|
Kütahya ili, Merkez İlçesi, Söğüt Köyü 395 ada
1 parsel 1.662,55 m2 yüzölçümlü tarla
|
747,25 m2 daimi
118,20 m2 geçici
|
MEHMET YILDIZ
|
2026/181
|
Kütahya ili, Merkez İlçesi, Kızılcaören Köyü 118 ada 43 parsel 2.815,00 m2 yüzölçümlü tarla
|
491,22 m2 daimi
0 m2 geçici
|
RAFET ÖZİRKİN VE DİĞERLERİ
|
2026/182
|
Kütahya ili Merkez İlçesi Belkavak Köyü 111 ada
50 parsel 4.572,25 m2 yüzölçümlü tarla
|
705,67 m2 daimi
0 m2 geçici
|
AHMET MUHAMMED KILINÇ HANİFE KILINÇ
|
2026/183
|
Kütahya ili, Merkez İlçesi, Söğüt Köyü 461 ada
2 parsel 7.255,79 m2 yüzölçümlü tarla
|
1.189,94 m2 daimi
354,50 m2 geçici
|
FADİME TEVRAN VE DİĞERLERİ
|
2026/184
|
Kütahya ili, Merkez İlçesi Soğukçeşme Köyü 154 ada 54 parsel, 1.962,38 m2 yüzölçümlü tarla
|
501,35 m2 daimi
151,42 m2 geçici
|
ZAİT ZELEN
|
2026/185
|
Kütahya ili, Merkez İlçesi Soğukçeşme Köyü 154 ada 55 parsel, 1.240,49 m2 yüzölçümlü tarla
|
349,11 m2 daimi
102,72 m2 geçici
|
HASAN ALİ ZEREN
|
2026/186
|
Kütahya ili, Merkez İlçesi Soğukçeşme Köyü 154 ada 57 parsel, 1.178,47 m2 yüzölçümlü tarla
|
380,17 m2 daimi
104,47 m2 geçici
|
ABİDİN ZEREN
|
2026/187
|
Kütahya ili, Merkez İlçesi Soğukçeşme Köyü 154 ada 58 parsel, 1.285,34 m2 yüzölçümlü tarla
|
473,23 m2 daimi
141,45 m2 geçici
|
HAVA DEMİR
|
2026/188
|
Kütahya ili, Merkez İlçesi Soğukçeşme Köyü 154 ada 155 parsel, 2.056,13 m2 yüzölçümlü tarla
|
1.252,43 m2 daimi
309,83 m2 geçici
|
ÜMMÜ DURMUŞ
|
2026/189
|
Kütahya ili, Merkez İlçesi Elmalı Köyü 102 ada
16 parsel, 2.838,75 m2 yüzölçümlü tarla
|
352,29 m2 daimi
395,69 m2 geçici
|
HALİL İBRAHİM
|
2026/190
|
Kütahya ili, Merkez İlçesi Doğarslan Köyü 101 ada
443 parsel, 8.248,31 m2 yüzölçümlü tarla
|
2.013,17 m2 daimi
681,82 m2 geçici
|
HÜSEYİN KAYA
|
2026/191
|
Kütahya ili, Merkez İlçesi Belkavak Köyü 105 ada
4 parsel, 7.617,32 m2 yüzölçümlü tarla
|
1.740,83 m2 daimi
482,69 m2 geçici
|
OSMAN GEDİK
|
2026/192
|
Kütahya ili, Merkez İlçesi Belkavak Köyü 105 ada
66 parsel, 32.363,81 m2 yüzölçümlü tarla
|
2.577,13 m2 daimi
776,12 m2 geçici
|
MEHMET SABİT ÖZDOĞLAR
|
2026/193
|
Kütahya ili, Merkez İlçesi Belkavak Köyü 111 ada
51 parsel, 4.773,84 m2 yüzölçümlü tarla
|
1.800,70 m2 daimi
606,69 m2 geçici
|
FATMA KARAKAYA
|
2026/194
|
Kütahya ili, Merkez İlçesi Söğüt Köyü 461 ada
6 parsel, 7.290,20 m2 yüzölçümlü tarla
|
1.569,42 m2 daimi
492,48 m2 geçici
|
HASAN TUNÇ VE
DİĞERLERİ
|
2026/195
|
Kütahya ili, Merkez İlçesi Söğüt Köyü 397 ada
3 parsel, 1.832,49 m2 yüzölçümlü tarla
|
430,60 m2 daimi
113,79 m2 geçici
|
ALİ FİDAN VE DİĞERLERİ
|
2026/196
|
Kütahya ili, Merkez İlçesi Söğüt Köyü 461 ada
5 parsel, 15.110,22 m2 yüzölçümlü tarla
|
2.414,41 m2 daimi
507,41 m2 geçici
|
HASAN HÜSEYİN ÇETİN VE DİĞERLERİ
|
2026/197
|
Kütahya ili, Merkez İlçesi Söğüt Köyü 142 ada
52 parsel, 8.849,76 m2 yüzölçümlü tarla
|
577,32 m2 daimi
437,49 m2 geçici
|
HALİL DEMİR
|
2026/198
|
Kütahya ili, Merkez İlçesi Kızılcaören Köyü 119 ada 104 parsel, 6.741,00 m2 yüzölçümlü tarla
|
514,04 m2 daimi
0 m2 geçici
|
HALİME İYİK VE DİĞERLERİ
|
2026/199
|
Kütahya ili, Merkez İlçesi Kızılcaören Köyü 118 ada 47 parsel, 4.022,00 m2 yüzölçümlü tarla
|
378,34 m2 daimi
0 m2 geçici
|
FATMA ACAR VE DİĞERLERİ
|
2026/200
|
Kütahya ili, Merkez İlçesi Söğüt Köyü 461 ada
7 parsel, 16.019,24 m2 yüzölçümlü tarla
|
3.766,01 m2 daimi
751,60 m2 geçici
|
FERİDE ÇOBAN VE DİĞERLERİ
|
2026/201
|
Kütahya ili, Merkez İlçesi Çavuşçiftliği Köyü 101 ada 110 parsel, 8.185,92 m2 yüzölçümlü tarla
|
802,76 m2 daimi
258,71 m2 geçici
|
HİDAYET KARA VE DİĞERLERİ
|
2026/202
|
Kütahya ili, Merkez İlçesi Çöğürler Köyü 106 ada
12 parsel, 4.436,95 m2 yüzölçümlü tarla
|
741,39 m2 daimi
220,14 m2 geçici
|
AHMET USLU VE DİĞERLERİ
|
2026/203
|
Kütahya ili, Merkez İlçesi Çavuşçiftliği Köyü 101 ada 150 parsel, 2.491,86 m2 yüzölçümlü tarla
|
341,47 m2 daimi
102,58 m2 geçici
|
LEVENT DİNÇEL VE DİĞERLERİ
Davacı BOTAŞ vekili tarafından mahkememizin yukarıda belirtilen esas numaralarında açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,
Kamulaştırılacak taşınmazların malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı (BOTAŞ) kurumu husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurumu adına tescil edileceği,
Duruşmanın 18/06/2026 günü saat 09:00'dan itibaren yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ve ilgililere ilanen tebliğ olunur.04/06/2026
Basın No: ILN02485468 #ilan.gov.tr