T.C.

İSTANBUL ANADOLU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

TEREKE TASFİYE MEMURLUĞUNDAN

TAŞINMAZIN PAZARLIK YOLU İLE SATIŞ İLANI

DOSYA NO: 2022/8 TEREKE

Terekenin tasfiyesi maksadıyla masa mal varlığına dahil aşağıda cins ve niteliği yazılı taşınmaz mal muhammen bedelinin %50'sinden az olmamak üzere yarısı ihalede peşin olarak geri kalan tutar ihale tarihinden itibaren bir ay sonra ödenmek şartıyla 2 eşit taksit halinde İİK mad. 241 uyarınca pazarlık usulü ile satılacaktır.SATIŞ MAHALLİNDE NAKİT TEMİNAT ALINMAYACAKTIR. Satışta teklif vereceklerin muhammen değerinin %10'u oranında pey akçesini İstanbul Anadolu 1. Sulh Hukuk Mahkemesi 2022/8 Tereke sayılı dosyası adına açılan Vakıflar Bankası İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Şubesi nezdindeki TR 19 0001 5001 5800 7335 6558 34 no.lu hesaba T.C. Kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın şartsız kesin ve süresiz teminat mektubunu vermeleri gerekmektedir.Teminat veya ihale bedeli olarak yabancı para kabul edilmeyecektir.Satış günü satış anına kadar yazılı teklif verilebilecektir. Satış şartları tereke tasfiye memuru ile talipliler arasında yapılacak pazarlıkla belirlenecektir. İkinci satış günü olmayacaktır. Şu kadar ki artırma bedelinin malın muhammen değerinin %50'sini geçmesi ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması bundan başka paraya çevirme masraflarını geçmesi gerekmektedir. Satış peşin para iledir.Alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Ayrıca ihalenin kesinleşmesi ile tescilin verilmesinden sonra dosyada vuku bulacak KDV ve damga vergisi ile ilgili olarak oran açısından ileride eksik alındığı tespit edilen bir bedel olması halinde doğacak olan KDV fark, ceza ve faizlerinden sorumluluk ihale alıcısına ait olup, ihale alıcısı tarafından karşılanacaktır. Taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) Tereke Tasfiye Memuru pazarlık sırasını tayinde ve ihalenin yapılmasını terekenin yararına görmediği veya ertelenmesinde yarar gördüğü hallerde ihaleyi yapmamakta ve satışı ertelemekte serbesttir. Teklif sahipleri, tekliflerini, ihale şartnamesini ve taşınmazlar ile ilgili bilirkişi raporlarını inceleyerek yeterli bilgi sahibi olduktan sonra vermiş sayılırlar. Daha fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile mahkemeye başvurmaları gerekmektedir.İsteyen talipli Batı Mah.Hatboyu Cad. Atasagun Apt.No:20/4 PENDİK/İSTANBUL adresindeki Tereke Tasfiye Memuru Av.Hasan ÜNAL (Tel:0 530 404 56 14) ile iletişime geçebilecektir.İlan olunur.

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI, NİTELİKLERİ, İMAR DURUMU, KIYMETİ

TAPU KAYDI: İstanbul İli, Pendik İlçesi, Bahçelievler mah., 10859 ada parsel 51 nolu, 1.475,86 m2 yüzölçümlü, "bahçeli ev" vasıflı taşınmazın 1/25 hissesi.

NİTELİKLERİ: Taşınmaz İstanbul İli, Pendik İlçesi, Bahçelievler mah.,Aşıkveysel Sokak N:7 adresinde bulunmakta olup taşınmaz üzerinde ekonomik değeri olmayan çok eski 2 adet tek katlı kagir yapı bulunmaktadır. Parsel üzerindeki tek katlı 2 adet kagir yapının ekonomik değeri bulunmamaktadır. Parselde, imar durumundaki bilgilere ve krokisine göre yaklaşık 205,63 m² yola terk edilmesi gereken alan bulunmaktadır. Parsel, "Ticaret+Konut+Turizm Alanı" imar fonksiyonludur. Taşınmaz, D100 Karayoluna 50 m., Pendik metro istasyonuna 200 m. mesafede, çevresinde oto sanayi sitesi, işyeri yapıları, konut ikametli yapılar, otopark alanı bulunmakta olup, Belediye hizmetlerinden yararlanmakta olduğu, ulaşımın otobüs, minübüs, metro gibi toplu taşıma araçları ile de sağlanabildiği tespit edilmiştir

NOT: İhale alıcısı adına 1/25 hisse tescili yapılacak olup,tahliye ve teslim yapılmayacaktır.

İMAR DURUMU:Taşınmaz 22.12.2020 tasdik tarihli Merkez Uygulama İmar Planında, 1.270,23 m² lik alanı "Ticaret+Konut+Turizm Alanında kalmaktadır.Kalan alanın yola terkedilmesi gereken alan olduğu imar durum krokisinden anlaşılmaktadır.

MUHAMMEN BEDELİ: 5.017.550,00 TL

KDV ORANI:%20

PEŞİN ÖDENECEK TUTAR:1.254.387,50 TL

TEMİNAT MİKTARI : 501.755,00 TL

SATIŞ GÜNÜ, YERİ VE SAAT:19.06.2026 Saat:11.20-11.25 arası -İstanbul Anadolu 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu/KARTAL