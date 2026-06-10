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AKSARAY

2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/801 Esas

KARAR NO : 2024/113

Davacı Nazife AKKURT tarafından mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalılar Bayram ÖZCAN ve Rıfat AKSOY'un yurt dışında ikamet etmeleri nedeniyle yurt dışına çıkartılan tebligatların tebliğ yapılamaması ve yeni adreslerinin de tespit edilememesi nedeniyle mahkememiz gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalılar Bayram ÖZCAN ve Rıfat AKSOY'un yurt dışında ikamet etmeleri nedeniyle hüküm kısmı aşağıdaki şekilde ilan edilmiştir.

HÜKÜM :

1-Davanın KISMEN KABULÜNE,

Dava konusu; Aksaray ili, Merkez ilçesi, Şahinler Köyü 232 Ada 7 Parsel sayılı taşınmaz yönünden davanın FERAGAT SEBEBİYLE REDDİNE,

Dava konusu; Aksaray ili, Merkez ilçesi, Yeni Köyü 310 Ada 9 Parsel, Aksaray ili, Merkez ilçesi, Yeni Köyü 310 Ada7 Parsel, Aksaray ili, Merkez ilçesi, Yeni Köyü 316 Ada 3 Parsel, Aksaray ili, Merkez ilçesi, Yeni Köyü 308 Ada 5 Parsel, Aksaray ili, Merkez ilçesi, Yeni Köyü 309 Ada 2 Parsel, Aksaray ili, Merkez ilçesi, Yeni Köyü 318 Ada 1 Parsel, Aksaray ili, Merkez ilçesi, Yeni Köyü 296 Ada 40 Parsel, Aksaray ili, Merkez ilçesi, Yeni Köyü 296 Ada 34 Parsel, Aksaray ili, Merkez ilçesi, Kale Köyü 397 Ada 78 Parsel, Aksaray ili, Merkez ilçesi, Kale Köyü 428 Ada 20 Parsel, Aksaray ili, Merkez ilçesi, Şahinler Köyü 227 Ada 54 Parsel, Aksaray ili, Merkez ilçesi, Şahinler Köyü 228 Ada 28 Parsel, Aksaray ili, Merkez ilçesi, Şahinler Köyü 227 Ada 47 Parsel, Aksaray ili, Merkez ilçesi, Birlik Köyü 258 Ada 20 Parsel sayılı taşınmazların üzerindeki ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE,

2-Taşınmazlar üzerindeki hak ve mükellefiyetler ile birlikte UMUMA AÇIK SATIŞ YAPILMASINA,

3-Satış bedelinin paydaşlara tapudaki payları oranında veya mirasçılık belgesindeki payları oranında dağıtılmasına,

4-Satış memuru olarak Aksaray Satış Memurluğu memurlarının görevlendirilmesine,

Dair, yapılan inceleme sonunda davacı vekilinin, davalı vekillerinin ve davalı Ramazan Akkurt'un yüzüne karşı diğer tarafların yokluğunda HMK 345. maddesi gereğince gerekçeli kararın tebliği tarihinden itibaren iki hafta içinde, HMK 342. maddesine uygun olarak düzenlenmiş dilekçenin, HMK 343. maddesi gereğince Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere başka yer Sulh Hukuk Mahkemesine verilecek dilekçe ile Konya Konya Bölge Adliye mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatılmış olup, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.11/05/2026

Basın No: ILN02483767 #ilan.gov.tr