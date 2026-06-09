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T.C. TURHAL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA) NDEN

ESAS NO : 2026/14 Esas

Davacı EMEL ŞEMME ile Davalı ZEKERIYA ŞAMTA arasında Mahkememizde görülmekte olan Velayet (Velayetin Değiştirilmesi (TMK M.183,349)) davası nedeniyle;

Davalı Zekerıya Şamta'nın bilinen adresinde bulunmadığı ve güncel mernis adresinin de mevcut olmadığı ve kolluk tarafından da tespit edilemediği anlaşılmakla, davalı Zekerıya Şamta'nın adresinin meçhul olduğu kabul edilerek davalı Zekerıya Şamta'ya Tebligat Kanununun 28.madde gereğince, dava dilekçesi, tensip zaptı, tezi formu, sosyal inceleme bilirkişi raporu ve duruşma gün ve saatinin tebliği için ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Davacı 08/01/2026 havale tarihli dava dilekçesinde özetle; Davalı eşi Zekeriya Şamta ile Turhal 2.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2021/544 Esas, 2024/181 Karar sayılı ilamı ile boşandıklarını, boşanma neticesinde yaşları küçük olan müşterek çocukları Nagam Şamta ve Büşra Şamta'nın velayetinin kendi üzerine verildiğini, boşanma kararının 30/04/2024 tarihinde kesinleştiğini, velayeti kendi üzerine olan 8 yaşındaki müşterek çocukları Büşra Şamta'nın kendisinin yanında kaldığını, ancak 13 yaşındaki müşterek çocukları Nagam Şamta'nın 1 yılı aşkın süredir babasının yanında kaldığını ve kendisinin yanına gelmek istemediğini, ayrıca davalının boşanma kararında bildirilen nafakayı da tarafına ödemediğini, müşterek çocukları Nagam Şamta'nın okula devam etmediğinden ve velayetinin kendi üzerine olduğundan dolayı Turhal Milli Eğitim Müdürlüğü'nce tarafına ceza kesildiğini, belirtilen nedenlerle, 1 yılı aşkın süredir babası yanında kalan müşterek çocukları Nagam Şamta'nın velayetinin babası Zekeriya Şamta'ya verilmesini, Turhal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kesilen cezanın kaldırılmasını ve okuldan kaydının silinmesini, dava masrafını karşılayacak durumu olmadığından adli yardım üzerinden işlemlerin yürütülmesini talep etmiş olup, ilandan 7 gün sonra tebligat yapılmış sayılacağı, HMK. nun 122. ve 127. maddesince dava dilekçesinin tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde cevap vermesi, aksi halde dava dilekçesindeki vakıaların tümünü inkar etmiş sayılacağı hususu ile bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususu Yunus Emre Mahallesi, Türkel Sokak, No.13/1 Turhal/TOKAT adresinde iken meçhul kalan Hasan Kıro ile Azıze oğlu, Hireytan 19/08/1970 doğumlu, SURİYE uyruklu davalı ZEKERIYA ŞAMTA'ya dava dilekçesi, tensip zaptı, tevzi formu, sosyal inceleme raporu ve duruşma günü: 17/09/2026 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.

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