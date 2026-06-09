T.C. MUŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/310 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Muş İli Merkez İlçesi,
MEVKİİ : Bostankent Mah.
PAFTA NO :
ADA NO : 119
PARSEL NO : 6
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 8062,29m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- ABDURRAHMAN YEŞİL
2- ALİ KARAKAYA
3- HATUN KARABEY-25532393338 -
4- İBRAHİM KARAKAYA
5- KELEŞ KARAKAYA
6- MAHMUT TUNCER
7- MEHMET KARAKAYA
8- MEHMET TUNCER
9- ÖMER TUNCER
10- SADİ KARAKAYA
11- ŞEVKET YEŞİL
12-GÜLNAZ KAYA
13-GÜLÜSTAN KAYA
14-ABDURRAHİM TUNCER
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/310 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 02.01.2026
Basın No: ILN02483312 #ilan.gov.tr