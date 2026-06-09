CANLI YAYIN
Haberler Resmi İlan Haberleri

T.C. MUŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Haziran 2026 , 00:00 Güncelleme Tarihi :10 Haziran 2026 , 00:02
Giriş Tarihi :10 Haziran 2026, 00:00 Güncelleme Tarihi :10 Haziran 2026, 00:02

T.C. MUŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/310 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Muş İli Merkez İlçesi,

MEVKİİ : Bostankent Mah.

PAFTA NO :

ADA NO : 119

PARSEL NO : 6

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 8062,29m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- ABDURRAHMAN YEŞİL

2- ALİ KARAKAYA

3- HATUN KARABEY-25532393338 -

4- İBRAHİM KARAKAYA

5- KELEŞ KARAKAYA

6- MAHMUT TUNCER

7- MEHMET KARAKAYA

8- MEHMET TUNCER

9- ÖMER TUNCER

10- SADİ KARAKAYA

11- ŞEVKET YEŞİL

12-GÜLNAZ KAYA

13-GÜLÜSTAN KAYA

14-ABDURRAHİM TUNCER

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/310 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 02.01.2026

Basın No: ILN02483312 #ilan.gov.tr