T.C. MUŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/311 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Muş İli Merkez İlçesi,
MEVKİİ : Elçiler (Resulan) Mah.
PAFTA NO :
ADA NO : 114
PARSEL NO : 1
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 1419778,41m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- ADNAN CESİM EMRE
2- ALİ HİKMET EMRE
3- ALİ RIZA EMRE
4- EMRULLAH EMRE
5- GÜLLÜZAR AYTE
6- MACİT EMRE
7- MELİK EMRE
8- MÜJGAN EMRE
9- NAFİSE EMRE
10- NURULLAH EMRE
11- RAŞİT EMRE
12- SACİD EMRE
13- ZEMZEMA TÜREL
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/311 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 02.01.2026
Basın No: ILN02483307 #ilan.gov.tr