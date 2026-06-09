T.C. MUŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/311 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Muş İli Merkez İlçesi,

MEVKİİ : Elçiler (Resulan) Mah.

PAFTA NO :

ADA NO : 114

PARSEL NO : 1

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 1419778,41m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- ADNAN CESİM EMRE

2- ALİ HİKMET EMRE

3- ALİ RIZA EMRE

4- EMRULLAH EMRE

5- GÜLLÜZAR AYTE

6- MACİT EMRE

7- MELİK EMRE

8- MÜJGAN EMRE

9- NAFİSE EMRE

10- NURULLAH EMRE

11- RAŞİT EMRE

12- SACİD EMRE

13- ZEMZEMA TÜREL

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/311 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 02.01.2026