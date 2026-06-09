Örnek No:55*

T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE

İCRA DAİRESİ

2025/3258 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/3258 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, HALKALI Mahalle/Köy, SARAY Mevkii, 5769 Parsel, A2/2-/13 Nolu Bağımsız Bölüm Bilirkişilerce Yapılan İncelemede ;

''Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Merkez Mahallesi, Fatih Caddesi ve 1. Zümrüt Sokak köşesinde, tapunun 5769 parsel numarasında kayıtlı, Fatih Caddesinden 61, 1.Zümrüt Sokaktan 1 dış kapı numarası alan 5.360,61m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli Serenity Plus Sitesinde 2280/600000 arsa paylı A2 Blok 2.kat (13) nolu meskenin tamamı niteliğindedir.Serenity Plus Sitesi dahilinde yer alan A2 Blok; 2 bodrum kat+ zemin kat+ 11 normal katlı, B.A.K. tarzda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olup, sekiz yıllık ömre sahip, normal katlarında yedişer daireli, merkezi sistem kalorifer ısıtmalı, elektrik ve sıhhi tesisatlar ile asansörü mevcuttur. 13 nolu daire, ana binanın 2.normal katında yer almakta olup, daire plan itibariyle; antre, salon, mutfak, bir tanesi ebeveyn banyolu olmak üzere iki oda, banyo-WC ve balkon mahallerinden ibaret, iç ölçüleri itibariyle net alanı (süpürülebilir alan) 88,50m2, brüt alanı 113,13m2.dir. Dairede ıslak hacim zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri laminat parke, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfakta sabit tezgah ile ahşap dolapları, banyolarında sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları ikmal edilmiş durumda, PVC doğrama ve ısıcamlı, çelik giriş kapılıdır. Dairenin bulunduğu site girişi güvenlikli olup, site dahilinde kapalı otopark, açık park ve oyun alanı, çevre tanzimi ve sosyal donatıları tamamlanmış durumda, civarın talep gören konut alanında yer almaktadır.'' denilmektedir.

Adresi : Halkalı Merkez Mahallesi, Fatih Caddesi Zümrüt Sokak No:1 Serenity Plus Sitesi A2 Blok Daire 13 Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 88,50 m2

İmar Durumu :Küçükçekmece Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan imar durum bilgisine göre söz konusu taşınmaz,1/1000 ölçekli Halkalı Revizyon Uygulama İmar Planında, kısmen Sağlık Tesis Alanı, kısmen Ayrık nizam 4 kat Ticaret+ Hizmet+ Konut Alanı, kısmen de Trafo Alanındakalmaktadır.

Kıymeti : 6.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2026 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/09/2026 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 15:00

08/06/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.