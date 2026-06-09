Örnek No:55*

T.C.

ÇANAKKALE

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/18 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/18 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çanakkale İl, Merkez İlçe, SARICAELİ Köy, Çeşmealtı Mevkii, 220 Ada, 1 Parsel, Taşınmaz Çanakkale İl Merkezine kuzey batı yönünden kuş uçuşu yaklaşık 1,8 km, bağlı bulunduğu Sarıcaeli Köyü Merkezine güney doğusundan 1,2 km. mesafede kalmaktadır. Taşınmaz tapuda Tarla vasfında kayıtlı olup, toplam yüz ölçümü 7.840,70 m²dir. Detaylı bilgiler için esatis.uyap.gov.tr adresini inceleyiniz.

Adresi : Sarıcaeli Köyü 220 Ada 1 Parsel Çanakkale Merkez / ÇANAKKALE

Yüzölçümü : 7.840,70 m2

İmar Durumu: Tarım alanı lejantında kaldığı belirtilmiştir.

Kıymeti : 39.200.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: İrtifak hakları mevcut olup, esatis.uyap.gov.tr adresincen detaylı inceleyiniz.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/08/2026 - 13:34

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 31/08/2026 - 13:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 13:34

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 13:34

04/06/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.