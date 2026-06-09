T.C.

BÜYÜKÇEKMECE

5. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/1004 Esas 04.06.2026

Konu : Gerekçeli Karar Tebliğ

İLAN

Davacı Ayşenur Sena Çakır ile Davalı Ruba Zein Alabdeen arasında mahkememizde görülmekte olan Kiralananın Tahliyesi davası nedeniyle yapılan araştırmalara rağmen davalı Ruba Zein Alabdeen'in adresi tespit edilemediğinden;

HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Davanın kabulüne,

-Davalıların "Zafer Mahallesi, Adile Naşit Blv. No:54 , Hep İstanbul Sitesi .E1 Blok daire 96 Esenyurt/İstanbul" adresindeki taşınmazdan tahliyesine,

2-Karar yılı itibariyle eksik kalan 116,60 TL harcın davalılardan alınarak hazineye irat kaydına,

3-Davacı tarafından yapılan 1.452,90 TL yargılama giderinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine,

4-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereğince 18.000 TL vekalet ücretinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine,

5-Artan avansın karar kesinleşince davacıya iadesine,

Dair davacı vekilinin yüzüne karşı davalıların yokluğunda kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde mahkememize, bu mümkün olmadığı takdirde mahkememize gönderilmek üzere başka bir mahkemeye dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması sureti ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde karara karşı istinaf yasa açık olmak üzere verilen karar açıkca okunup, usulen anlatıldı. 28/04/2026" ilanen tebliğ rica olunur.