T.C. KARAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/108 Esas

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 30/06/2026 günü saat: 09.40 'dır.

DOSYA NO MAH/KÖY VE MEVKİİ ADA PARSEL NO DAVALILAR- ADI SOYADI KAMULAŞTIRILAN ALAN m² CİNSİ 2026/108 Karaman ili Merkez Erenkavak mahallesi/köyü 221 42 AYŞE BİRER AHMET AY MUSTAFA AY DURDANE KARTAL MESUT AY HURİYE KART HAVVA CANIVAR MEHMET ALİ KART 7,77 m2 mülkiyet 1.893,38 irtifak TARLA 2026/109 Karaman ili Merkez Erenkavak mahallesi/köyü 224 36 REYHANİ GÜVEN AYŞE KUZUCU REMZİYE BARLIK CEMİLE BARLIK ŞABAN BARLIK BİLAL BARLIK NURİYE BARLIK HÜSEYİN GÜVEN MUAMMER KARAÇADIR AHMET GÜVEN CEMİLE GÜVEN FATMA AVCI SEVGİ DEMİRHAN ZEYNEP BARLIK HURİYE GÜVEN MEHMET BARLIK 27,39 m2 irtifak TARLA 2026/110

Karaman ili Merkez Erenkavak mahallesi/köyü

Karaman ili Merkez Erenkavak mahallesi/köyü 224 224 10 4 YUSUF ÇOMAK MEHMET ÇOMAK KADİR KARAÇADIR CEMİLE KARAÇADIR GÜLSÜM TOPAL MEHMETKARAÇADIR 564,05 m2 irtifak

1.082,14 m2 irtifak TARLA 2026/111 Karaman ili Merkez Burhan mahallesi/köyü 175 93 DURMUŞ KARAÇADIR 275,50 m2 irtifak TARLA 2026/112 Karaman ili Merkez Burhan mahallesi/köyü 178 7 MEHMET GÖDE MEDİNE YILDIZ ŞERİFE DERELİ 19,54 m2 mülkiyet, 155,55 m2 irtifak TARLA 2026/113 Karaman ili Merkez Narlıdere mahallesi/köyü 105 1 EŞE GÜNDOĞDU 1,78 m2mülkiyet 521,42 m2 irtifak TARLA 2026/114 Karaman ili Merkez Narlıdere mahallesi/köyü 105 6 NURŞEN AKSOY RAMAZAN KIYAK AYŞE UYSAL MUSTAFA KIYAK DURMUŞ ALİ KIYAK MUHARREM KIYAK NAZMİYE KIYAK 502,91 m2 irtifak TARLA 2026/115 Karaman ili Merkez Narlıdere mahallesi/köyü Karaman ili Merkez Narlıdere mahallesi/köyü

Karaman ili Merkez Narlıdere mahallesi/köyü 106 109

118 6 46

6 AHMET ÜSTÜN ALİ ÜSTÜN AYFER KAYAR AYHAN KAYAR BEKİR ÜSTÜN ERKAN KAYAR FADİME AKSOY FATMA ÖZKER İRFAN KAYAR MURAT ÜSTÜN MUSTAFA ÜSTÜN 983,56 m2 irtifak 6,35 m2 irtifak

9,00 m2 mükiyet 1.021,62 m2 irtifak TARLA 2026/116 Karaman ili Merkez Narlıdere mahallesi/köyü 109 19 ÜMMÜ AYAZ YAŞAR KAVAS HALİL İBRAHİM KAVAS ALİME ÖZER RAMAZAN KAVAS MÜMİNE GÖKGÜL 646,02 m2 irtifak TARLA 2026/117 Karaman ili Merkez Narlıdere mahallesi/köyü 109 36 NURETTİN ARSLAN 2,10 m2mülkiyet 160,45 m2 irtifak TARLA 2026/118 Karaman ili Merkez Narlıdere mahallesi/köyü 109 45 MEHMET YÜCE FATMA AKSOY FATMA YÜCE (Duran kızı) ADEM YÜCE ERDOĞAN YÜCE (Duran oğlu) ZÜBEYDE YÜCE (Duran kızı) 1.031,88 m2 irtifak TARLA 2026/119 Karaman ili Merkez Narlıdere mahallesi/köyü 109 62 DURMUŞ GÜDER 934,99 m2 irtifak TARLA 2026/120 Karaman ili Merkez Narlıdere mahallesi/köyü 109 82 NURŞEN AKSOY AYŞE UYSAL MERYEM TAŞBAŞ HATİCE GÖKGÜL 24,21 m2 mülkiyet 1.025,41 m2 irtifak TARLA 2026/121 Karaman ili Merkez Narlıderemahallesi/köyü 118 11 İBRAHİM KOZAN HÜSEYİN KOZAN TESLİME TURAN ŞABAN KOZAN AYSEL UĞUR RECEP KOZAN ALİ KOZAN YAKUP KOZAN 9,00 m2 mülkiyet 358,82 m2 irtifak TARLA TARLA 2026/122 Karaman ili Merkez Aybastı mahallesi/köyü

Karaman ili Merkez Aybastı mahallesi/köyü 101 101 1 24 ÜMMÜ DİNÇER AHMET KAVAS CEVDET KAVAS ELMAS KAVAS AYŞE BİDAV 48,01 m2 irtifak 375,32 m2 irtifak

TARLA 2026/123 Karaman ili Merkez Aybastı mahallesi/köyü 101 503 MACETDİN DİNÇ 9,00 m2 mülkiyet 685,68 m2 irtifak TARLA

1-İdarece adınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itiraben 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,

2-Açacağınız davada husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ 'ne yönelteceğiniz,

3-Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idarı yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,

4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,

5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN02482339 #ilan.gov.tr