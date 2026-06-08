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T.C. KARAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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Giriş Tarihi :09 Haziran 2026 , 00:00 Güncelleme Tarihi :09 Haziran 2026 , 00:01
Giriş Tarihi :09 Haziran 2026, 00:00 Güncelleme Tarihi :09 Haziran 2026, 00:01

T.C. KARAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/108 Esas

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 30/06/2026 günü saat: 09.40 'dır.

DOSYA NO MAH/KÖY VE MEVKİİ ADA PARSEL NO DAVALILAR- ADI SOYADI KAMULAŞTIRILAN ALAN m² CİNSİ
2026/108 Karaman ili Merkez Erenkavak mahallesi/köyü 221 42

AYŞE BİRER

AHMET AY

MUSTAFA AY

DURDANE KARTAL

MESUT AY

HURİYE KART

HAVVA CANIVAR

MEHMET ALİ KART

7,77 m2 mülkiyet

1.893,38 irtifak

 TARLA
2026/109 Karaman ili Merkez Erenkavak mahallesi/köyü 224 36

REYHANİ GÜVEN

AYŞE KUZUCU

REMZİYE BARLIK

CEMİLE BARLIK

ŞABAN BARLIK

BİLAL BARLIK

NURİYE BARLIK

HÜSEYİN GÜVEN

MUAMMER KARAÇADIR

AHMET GÜVEN

CEMİLE GÜVEN

FATMA AVCI

SEVGİ DEMİRHAN

ZEYNEP BARLIK

HURİYE GÜVEN

MEHMET BARLIK

 27,39 m2 irtifak TARLA
2026/110


Karaman ili Merkez Erenkavak mahallesi/köyü


Karaman ili Merkez Erenkavak mahallesi/köyü

224

224

10

4

YUSUF ÇOMAK

MEHMET ÇOMAK

KADİR KARAÇADIR

CEMİLE KARAÇADIR

GÜLSÜM TOPAL

MEHMETKARAÇADIR

564,05 m2 irtifak


1.082,14 m2 irtifak

 TARLA
2026/111 Karaman ili Merkez Burhan mahallesi/köyü 175 93 DURMUŞ KARAÇADIR 275,50 m2 irtifak TARLA
2026/112 Karaman ili Merkez Burhan mahallesi/köyü 178 7

MEHMET GÖDE

MEDİNE YILDIZ

ŞERİFE DERELİ

19,54 m2 mülkiyet,

155,55 m2 irtifak

 TARLA
2026/113 Karaman ili Merkez Narlıdere mahallesi/köyü 105 1 EŞE GÜNDOĞDU

1,78 m2mülkiyet

521,42 m2 irtifak

 TARLA
2026/114 Karaman ili Merkez Narlıdere mahallesi/köyü 105 6

NURŞEN AKSOY

RAMAZAN KIYAK

AYŞE UYSAL

MUSTAFA KIYAK

DURMUŞ ALİ KIYAK

MUHARREM KIYAK

NAZMİYE KIYAK

 502,91 m2 irtifak TARLA
2026/115

Karaman ili Merkez Narlıdere mahallesi/köyü

Karaman ili Merkez Narlıdere mahallesi/köyü


Karaman ili Merkez Narlıdere mahallesi/köyü

106

109


118

6

46


6

AHMET ÜSTÜN

ALİ ÜSTÜN

AYFER KAYAR

AYHAN KAYAR

BEKİR ÜSTÜN

ERKAN KAYAR

FADİME AKSOY

FATMA ÖZKER

İRFAN KAYAR

MURAT ÜSTÜN

MUSTAFA ÜSTÜN

983,56 m2 irtifak

6,35 m2 irtifak


9,00 m2 mükiyet

1.021,62 m2 irtifak

 TARLA
2026/116 Karaman ili Merkez Narlıdere mahallesi/köyü 109 19

ÜMMÜ AYAZ

YAŞAR KAVAS

HALİL İBRAHİM KAVAS

ALİME ÖZER

RAMAZAN KAVAS

MÜMİNE GÖKGÜL

 646,02 m2 irtifak TARLA
2026/117 Karaman ili Merkez Narlıdere mahallesi/köyü 109 36 NURETTİN ARSLAN

2,10 m2mülkiyet

160,45 m2 irtifak

 TARLA
2026/118 Karaman ili Merkez Narlıdere mahallesi/köyü 109 45

MEHMET YÜCE

FATMA AKSOY

FATMA YÜCE (Duran kızı)

ADEM YÜCE

ERDOĞAN YÜCE (Duran oğlu)

ZÜBEYDE YÜCE (Duran kızı)

 1.031,88 m2 irtifak TARLA
2026/119 Karaman ili Merkez Narlıdere mahallesi/köyü 109

62

 DURMUŞ GÜDER 934,99 m2 irtifak TARLA
2026/120 Karaman ili Merkez Narlıdere mahallesi/köyü 109 82

NURŞEN AKSOY

AYŞE UYSAL

MERYEM TAŞBAŞ

HATİCE GÖKGÜL

24,21 m2 mülkiyet

1.025,41 m2 irtifak

 TARLA
2026/121 Karaman ili Merkez Narlıderemahallesi/köyü 118 11

İBRAHİM KOZAN

HÜSEYİN KOZAN

TESLİME TURAN

ŞABAN KOZAN

AYSEL UĞUR

RECEP KOZAN

ALİ KOZAN

YAKUP KOZAN

9,00 m2 mülkiyet

358,82 m2 irtifak

TARLA

TARLA
2026/122

Karaman ili Merkez Aybastı mahallesi/köyü


Karaman ili Merkez Aybastı mahallesi/köyü

101

101

1

24

ÜMMÜ DİNÇER

AHMET KAVAS

CEVDET KAVAS

ELMAS KAVAS

AYŞE BİDAV

48,01 m2 irtifak

375,32 m2 irtifak


TARLA
2026/123 Karaman ili Merkez Aybastı mahallesi/köyü 101 503 MACETDİN DİNÇ

9,00 m2 mülkiyet

685,68 m2 irtifak

 TARLA

1-İdarece adınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itiraben 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,

2-Açacağınız davada husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ 'ne yönelteceğiniz,

3-Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idarı yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,

4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,

5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN02482339 #ilan.gov.tr