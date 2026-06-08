T.C. KARAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/108 Esas
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 30/06/2026 günü saat: 09.40 'dır.
|DOSYA NO
|MAH/KÖY VE MEVKİİ
|ADA
|PARSEL NO
|DAVALILAR- ADI SOYADI
|KAMULAŞTIRILAN ALAN m²
|CİNSİ
|2026/108
|Karaman ili Merkez Erenkavak mahallesi/köyü
|221
|42
|
AYŞE BİRER
AHMET AY
MUSTAFA AY
DURDANE KARTAL
MESUT AY
HURİYE KART
HAVVA CANIVAR
MEHMET ALİ KART
|
7,77 m2 mülkiyet
1.893,38 irtifak
|TARLA
|2026/109
|Karaman ili Merkez Erenkavak mahallesi/köyü
|224
|36
|
REYHANİ GÜVEN
AYŞE KUZUCU
REMZİYE BARLIK
CEMİLE BARLIK
ŞABAN BARLIK
BİLAL BARLIK
NURİYE BARLIK
HÜSEYİN GÜVEN
MUAMMER KARAÇADIR
AHMET GÜVEN
CEMİLE GÜVEN
FATMA AVCI
SEVGİ DEMİRHAN
ZEYNEP BARLIK
HURİYE GÜVEN
MEHMET BARLIK
|27,39 m2 irtifak
|TARLA
|2026/110
|
|
224
224
|
10
4
|
YUSUF ÇOMAK
MEHMET ÇOMAK
KADİR KARAÇADIR
CEMİLE KARAÇADIR
GÜLSÜM TOPAL
MEHMETKARAÇADIR
|
564,05 m2 irtifak
|TARLA
|2026/111
|Karaman ili Merkez Burhan mahallesi/köyü
|175
|93
|DURMUŞ KARAÇADIR
|275,50 m2 irtifak
|TARLA
|2026/112
|Karaman ili Merkez Burhan mahallesi/köyü
|178
|7
|
MEHMET GÖDE
MEDİNE YILDIZ
ŞERİFE DERELİ
|
19,54 m2 mülkiyet,
155,55 m2 irtifak
|TARLA
|2026/113
|Karaman ili Merkez Narlıdere mahallesi/köyü
|105
|1
|EŞE GÜNDOĞDU
|
1,78 m2mülkiyet
521,42 m2 irtifak
|TARLA
|2026/114
|Karaman ili Merkez Narlıdere mahallesi/köyü
|105
|6
|
NURŞEN AKSOY
RAMAZAN KIYAK
AYŞE UYSAL
MUSTAFA KIYAK
DURMUŞ ALİ KIYAK
MUHARREM KIYAK
NAZMİYE KIYAK
|502,91 m2 irtifak
|TARLA
|2026/115
|
Karaman ili Merkez Narlıdere mahallesi/köyü
Karaman ili Merkez Narlıdere mahallesi/köyü
|
106
109
|
6
46
|
AHMET ÜSTÜN
ALİ ÜSTÜN
AYFER KAYAR
AYHAN KAYAR
BEKİR ÜSTÜN
ERKAN KAYAR
FADİME AKSOY
FATMA ÖZKER
İRFAN KAYAR
MURAT ÜSTÜN
MUSTAFA ÜSTÜN
|
983,56 m2 irtifak
6,35 m2 irtifak
1.021,62 m2 irtifak
|TARLA
|2026/116
|Karaman ili Merkez Narlıdere mahallesi/köyü
|109
|19
|
ÜMMÜ AYAZ
YAŞAR KAVAS
HALİL İBRAHİM KAVAS
ALİME ÖZER
RAMAZAN KAVAS
MÜMİNE GÖKGÜL
|646,02 m2 irtifak
|TARLA
|2026/117
|Karaman ili Merkez Narlıdere mahallesi/köyü
|109
|36
|NURETTİN ARSLAN
|
2,10 m2mülkiyet
160,45 m2 irtifak
|TARLA
|2026/118
|Karaman ili Merkez Narlıdere mahallesi/köyü
|109
|45
|
MEHMET YÜCE
FATMA AKSOY
FATMA YÜCE (Duran kızı)
ADEM YÜCE
ERDOĞAN YÜCE (Duran oğlu)
ZÜBEYDE YÜCE (Duran kızı)
|1.031,88 m2 irtifak
|TARLA
|2026/119
|Karaman ili Merkez Narlıdere mahallesi/köyü
|109
|
62
|DURMUŞ GÜDER
|934,99 m2 irtifak
|TARLA
|2026/120
|Karaman ili Merkez Narlıdere mahallesi/köyü
|109
|82
|
NURŞEN AKSOY
AYŞE UYSAL
MERYEM TAŞBAŞ
HATİCE GÖKGÜL
|
24,21 m2 mülkiyet
1.025,41 m2 irtifak
|TARLA
|2026/121
|Karaman ili Merkez Narlıderemahallesi/köyü
|118
|11
|
İBRAHİM KOZAN
HÜSEYİN KOZAN
TESLİME TURAN
ŞABAN KOZAN
AYSEL UĞUR
RECEP KOZAN
ALİ KOZAN
YAKUP KOZAN
|
9,00 m2 mülkiyet
358,82 m2 irtifak
|
TARLA
TARLA
|2026/122
|
Karaman ili Merkez Aybastı mahallesi/köyü
|
101
101
|
1
24
|
ÜMMÜ DİNÇER
AHMET KAVAS
CEVDET KAVAS
ELMAS KAVAS
AYŞE BİDAV
|
48,01 m2 irtifak
375,32 m2 irtifak
|
|2026/123
|Karaman ili Merkez Aybastı mahallesi/köyü
|101
|503
|MACETDİN DİNÇ
|
9,00 m2 mülkiyet
685,68 m2 irtifak
|TARLA
1-İdarece adınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itiraben 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,
2-Açacağınız davada husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ 'ne yönelteceğiniz,
3-Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idarı yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,
4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,
5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.
Basın No: ILN02482339 #ilan.gov.tr