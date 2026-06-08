T.C. ANTALYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/233 - 234 - 235- 236- 237 - 240 - 241 - 244 - 245 - 246 - 247 - 248 - 249 - 251- 252 - 254 - 256 - 258 - 259 - 260 - 262 - 263 - 264 - 265 - 266 Esaslar

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından davalılar ALİ RIZA AYKAÇ, AYŞE KURUL, HALİL DİNEK, MEHMET DİNEK, AYTAR PETROL ÜRÜNLERİ A.Ş, AYŞE ÖNAL, CAFER ÖZEN, MUSA DİNEK, RAFET DİNEK, MEHMET ALİ KARAKIŞ, AYŞE BAŞKONAK, FATMA KULLEŞ ÇELEBİ, GÖNÜL OĞUZ, GÜLŞEN KULLEŞ, HAVVA DUMAN, MEHMET KULLEŞ, SABRİYE ÖZMEN, ŞERİFE KULLEŞ, ALİ İHSAN TATAR, ARİF TATAR, AYŞE DOĞAN, MAHMUT TATAR, SELMA PINAR, ÖZENİRLER MAKİNA DEMİR ÇELİK TARIM İNŞ. TUR. SANAYİ LTD ŞİRKETİ, HASAN TATAR, NEFİSE TURGAN, HATİCE SÜMER, SÜLEYMAN EZEN, DÜRDANE TUNÇ, SERKAN ÖNAÇAN, ÜMMÜ SAVUN, HAMZA YILMAZ, MEHMET YILMAZ, RAMAZAN HAKKI YILMAZ, AHMET OSMAN OĞUZ, AYNUR KULLEŞ, GÜLİZAR KAYMAZ, MEHMET KARAKIŞ, DURKADIN SEVİNÇ, SEVİM ÇİVİK, ABDULLAH ÇİNKILIÇ, DUDU DİNGİLOĞLU, SÜLEYMAN ÇİNKILIÇ, SÜLEYMAN TEKELİOĞLU, GÜLER AYAN, AYŞE BAŞKONAK, BAKİ SUMAK, GÖNÜL OĞUZ, GÜLŞEN KULLEŞ, HAVVA DUMAN, MEHMET KULLEŞ, MEHMET YILMAZ, PERİHAN BURGAN, RAHİME ÇETİN, SABRİYE ÖZMEN, ŞENOL OKTAY, ÜMMÜ URKUN, AHMET AVCI, AYŞE UZUN, GÜLAY KÜÇÜK, HAVANA AVCI, HÜSEYİN AVCI, NEJAT OKTAY, NEZİFE KARAÇ, OĞUZHAN AVCI, RAZİYE BAKAÇ, SELVER UYSAL, ŞERİFE DEMİR, ÜMMÜ ÇOBAN, ZEYNEL OKTAY, ZEYNEP UZUN, ALİ TUNÇ, AYŞENUR DİK, GÜLAY ACAR, HATİCE ÖZKAN, HAVVA ÖZCAN, HÜSEYİN DUMAN, MEHMET TUNÇ, MUHAMMET DİK, MUHAMMET TUNÇ, ŞERİFE KAYA, UMMUHAN DUMAN, VELİ TUNÇ, YASİN TUNÇ, YETER HAKAN, ADNAN NAMAL, ARİF AYKIN, ARİFE GÖNCÜ, AYŞE GÜLER, AYŞE ORUÇ, DURMUŞALİ CAN, DURSUN ÖNAL, GÖNÜL İNGENÇ, GÜLAY VARDI, HAFİZE DOĞAN, HALİL NAMAL, HASAN AYKIN, HATİCE TATAR, HÜSEYİN AYKIN, İBRAHİM NAMAL, KADİR ÇELİKLİ, ZEKU KULLEŞ, YUSUF KULLEŞ, ŞABAN KULLEŞ, KEZİBAN CAN, MEHMET AYKIN, MEHMET CAN, MEHMET KAYA, MERYEM KAYMAZ, MÜZEYYEN ÖZKAN, ÖMER CAN, RAMAZAN KAYA, RAMAZAN NAMAL, SALİH NAMAL, ŞABAN KAYA, YASİN NAMAL, ALİ TUNÇ, AYŞENUR DİK, GÜLAY ACAR, HATİCE ÖZKAN, HAVVA ÖZCAN, HÜSEYİN DUMAN, MEHMET TUNÇ, MUHAMMET DİK, MUHAMMET TUNÇ, ŞERİFE KAYA, VELİ TUNÇ, YASİN TUNÇ, YETER HAKAN aleyhine açılan Kamulaştırma davasında verilen tensip ara kararı gereğince;

Dava konusu; Antalya ili, Aksu ilçesi, Karaöz mahallesi, 14804 ada 19 parsel, 14769 ada 118 parsel, 14769 ada 193 parsel, 14769 ada 197 parsel, 14769 ada 201 parsel, 14743 ada 130 parsel, 14735 ada 253 parsel, 14735 ada 274 parsel, 14735 ada 6 parsel, 14735 ada 259 parsel, 14735 ada 272 parsel, 14730 ada 95 parsel, 14730 ada 93 parsel, 14624 ada 214 parsel, 14743 ada 141 parsel, 14743 ada 138 parsel, 14743 ada 142 parsel, 14769 ada 195 parsel, 14735 ada 247 parsel, 14617 ada 32 parsel, 14743 ada 153 parsel, 14735 ada 255 parsel, 14624 ada 211 parsel, 14686 ada 288 parsel, 14624 ada 26 parsel sayılı taşınmazların davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığından ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumeti KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltmeleri gerektiği, belirtilen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malı kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin hak ve sahipleri adına Vakıflar Bankası Antalya Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde yazılı olarak mahkememize bildirmesi gerektiği, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 22.05.2026

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