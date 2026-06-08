SAPANCA BELEDİYE BŞK.

SAPANCA BELEDİYESİ TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ İLANI

1. Mülkiyeti Sapanca Belediyesine ait Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi 282 ada 10 parsel numaralı, 9.385,48 m2 yüzölçümlü taşınmaz 1 (bir) yıllığına Su Üretim ve/veya Depolama Tesisi faaliyeti yapılması amacıyla kiraya verilecektir.

2. İhalenin Muhammen Bedeli (1 yıllık) : 8.820.000 TL+KDV

İhalenin Geçici Teminatı (%3) : 264.600 TL

3. İhale, 22/06/2026 Pazartesi günü saat 11:00'de Sapanca Belediye Meclis Toplantı Salonu, Rüstempaşa Mah., Mimar Sinan Cad. No:33 Sapanca / Sakarya adresinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. Maddesinin (a) bendine istinaden Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır. İhaleye katılım belgeleri ihale saatine kadar İhale Komisyonuna teslim edilmelidir.

4. İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Sapanca Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir ve 15.000 TL karşılığında satın alabilir.

5. İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler;

a. Gerçek kişiler için T.C. kimlik fotokopisi, Tüzel kişiler için vergi levhası fotokopisi

b. Gerçek kişilerde noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişilerde noter tasdikli imza sirküleri.

c. Son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi (Tüzel kişilerde)

d. İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu güncel oda kayıt belgesi

e. Geçici teminat mektubu veya makbuzu

f. İkametgah belgesi (Tüzel kişilerde şirket ortaklarının)

g. Tebligat için Türkiye' de adres beyanı

h. Taşınmazı gördüğüne dair beyan

i. İhale yasaklısı olmadığına dair beyan

j. Sapanca Belediyesi borcu yoktur belgesi

k. Teklif mektubu

l. Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair ihale ayında veya bir ay öncesinde alınmış belge

m. Vergi borcu olmadığına dair ihale ayında veya bir ay öncesinde alınmış belge

n. İhaleye vekaleten katılanlardan noter tasdikli vekaletname ve noter tasdikli imza beyannamesi

o. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi ve noter onaylı sözleşme

6. İdare, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Basın No: ILN02481800 #ilan.gov.tr