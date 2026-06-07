İ L A N

T.C. İSKENDERUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/127 Esas 21.05.2026

Konu : Gaiplik Hk.

MALİYE HAZİNESİ ile T.C.HATAY DEFTERDARLIĞI KAYYIMLIĞI İSKENDERUN SERVİSİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Mahmut Mısrı Oğlu Mahmut Lami-Adresi Meçhul

Davacı Hazine-i Maliye vekili tarafından kayyım vasıtası ile idare edilen "Hatay İli, İskenderun İlçesi, 1. Mıntıka, 575 Parsel" sayılı gayrimenkul taşınmaz maliki Mahmut Mısrı Oğlu Mahmut Lami'nin gaipliğine karar verilmesi ve adına kayıtlı taşınmazın hazine adına tescili talep edilmiş olup;

Gaipliğine karar verilmesi istenilen Mahmut Mısrı Oğlu Mahmut Lami'nin MK'nun 32. maddesinin 2. fıkrası gereğince hayat ve mevatından malûmatı olanlar veya mirasçıları varsa Mahkememizin 2026/127-Esas sayılı dosyasına ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize bildirilmesi ve müracaatı hususu ilan olunur.21.05.2026

Basın No: ILN02482446 #ilan.gov.tr