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T.C. ESKİPAZAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/48 Esas

DAVA KONUSU : Kamulaştırma(Bedel Tespiti ve Tescili)

DAHİLİ DAVALI : AYŞE BAŞDEMİR (TCKN:26****98)

Mahkememizin 2024/48 Esas 2025/141 Karar 28/04/2025 tarihli gerekçeli kararı ile Karabük İli Eskipazar ilçesi Haslı Köyü 105 ada 134 parsel sayılı taşınmazın fen bilirkişi tarafından düzenlenen bilirkişi raporunda belirtilen ve eki krokisinde gösterilen 382,17 m²'lik kısmında davalılar adına olan tapu kaydının İPTALİ ile davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü lehine YOL OLARAK TERKİNİ ile takyidatsız olarak tapuya kayıt ve tesciline, kamulaştırma bedelinin 62.648,62 TL olduğunun tespitine karar verildiği görülmüştür.

Mahkememizin 2024/48 Esas sayılı dosyasında Dahili Davalı olarak bulunan Ayşe BAŞDEMİR'in UYAP sisteminde mernis adresinin bulunamaması sebebiyle tebligat yapılamadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İş bu ilan metninin ilan tarihinden itibaren 7 günlük sürenin bittiği tarihte tebliğ edilmiş sayılacağı, gerekçeli karara karşı varsa itirazlarını tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık sürede mahkemeye sunabileceği ilanen tebliğ olunur.07/05/2026