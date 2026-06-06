T.C. İSTANBUL ANADOLU 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

DOSYA NO : 2022/691 Esas

KARAR NO : 2026/367

Tehdit, Hakaret, Israrlı Takip, Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/05/2026 tarihli ilamı ile 123/A-2c , maddesi gereğince10 ay hapis cezası ile cezalandırılması veverilenhükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, 106/1-1.cümle, TCK 43/1. Mad. Gereğince 6 ay 7 gün hapis cezası ile cezalandırılması ve verilenhükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, hakaret suçundan CMK 223/2-e madde gereği beraatine,ısrarlı takip suçlarından hüküm kurulmasına yer olmadığınakarar verilen İlhan ve Hesna oğlu, 19/03/1976 doğumlu, Eskişehir Tepebaşı Hamidiyenüfusuna kayıtlı MUSTAFA HİKMET SÜYEL tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 04.06.2026

Basın No: ILN02482453 #ilan.gov.tr