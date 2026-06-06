T.C. ÇEŞME SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

ÇEŞME

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU



Sayı :2026/18 Ort. Gid. Satış

İLAN Mahkemece satılmasına karar verilen ve Memurluğumuzun 2026/18 Satış sayılı dosyasında satış işlemlerine başlanılan Çeşme Çiftlik Mahallesi Giritli mevkiinde 6298 ada 1 parsel sayılı taşınmazın mahallinde yapılan keşif neticesinde bilirkişiler tarafından düzenlenen 01.06.2026 tarihli bilirkişi raporuna göre taşınmazın 17.255.000,00 Tl.sı muhammen kıymetinde bulunduğuna dair işbu rapor hissedar Ayten ÖZTÜRK mirasçısı Emine Özden ÖZTÜRK'e işbu raporun tebliğinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur. 05.06.2026

Basın No: ILN02482396 #ilan.gov.tr