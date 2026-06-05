Örnek No:55*

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2024/17956 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/17956 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, SAFRA Mahalle/Köy, Papazköprüsü Mevkii, 502 Ada, 6 Parsel, SATIŞA KONU 18/212 HİSSELİ TAŞINMAZ ARSA VASIFLI OLUP ÜZERİNDE BİNA BULUNMAKTADIR.

Taşınmaz; Küçükçekmece İlçesi, İnönü Mahallesi, Tolga Caddesinde, tapunun 502 ada, 6 parsel numarasında kayıtıl ve Tolga Caddesinden 56 dış kapı numarası alan 211,79m2 miktarlı kayden: arsa vasıflı taşınmazın 18/212 hissesi niteliğindedir. Tolga Caddesi ve 3. Yayla Sokak olmak üzere iki kadastral yola cepheli konumda, Tolga Caddesine paralel cephesi 16,09mt, 3. Yayla Sokağa paralel cephesi 11,15 olan ve tamamı 11,79m2 alana sahip, tapuda arsa olarak kayıtlı taşınmaz üzerinde, Tolga Caddesi ve 3.Yayla Sokaklara cepheli konumda, bodrum kat+ zemin kat+ 4 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan bina yer aldığı tespit edilmiştir. Söz konusu binanın bodrum katı, komşu 5 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yer alan binanın bodrum katı ile

müşterek kullanımlı iş yeri olup, girişi 1. Sarıgül Sokak cephesinden 9 dış kapı numaralıdır. Binanın zemin katında, bina ana girişi ile katın tamamını ihtiva eden dükkanlar yer almaktadır. Binanın normal katları 54 ve 56 dış kapı numaralı iki girişe sahip olup, 56 dış kapı numaralı girişinde katlarında birer daire, 54 dış kapı numaralı girişinde ise komşu 5 parsel ile müşterek inşa edilmiş durumda ve ikişer daire yer almaktadır. Parsel üzerinde yer alan binanın, kapalı alanları itibariyle toplam inşaat alanı1270m2 civarında, dış cephesi sıvalı ve boyalı, daireleri PVC doğramalı, bina ana girişi demir doğrama giriş kapılı olup, taşınmaz dahilinde elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları mevcuttur. Satışa konu taşınmaz, bulunduğu semt ve mevki itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, ulaşım imkanları elverişlidir.

İMAR DURUMU

Küçükçekmece Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 622677 sayılı imar durum belgesine göre; Küçükçekmece İlçesi, İnönü Mahallesi, 502 ada, 6 parsel sayılı taşınmaz; 22.06.2005- 28.03.2018- 22.03.2021- 26.05.2022 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Sefaköy Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notları, plan notlarının 1.29 maddesindeki hükümlere haiz, Bitişik Nizam 3 kat (B-3), Konut Alanında, cüzi bir kısmı da yolda kalmaktadır. Plan notlarının 1.53 maddesinde "Planda veya plan notlarında 3 kat yapılaşma öngörülen 1000 m2'den küçük parsellerde; talep edilmesi halinde, meri plana göre (1 bodrum + zemin + 2 normal kat + zemin kat konturlarında çap olmak üzere) tespit edilecek inşaat alanı aşılmamak ve bodrum katların iskan edilmemesi kaydı ile zemin + 3 normal kat + çap yapılabilir." denilmektedir. Havamania kriterlerinden dolayı maksimum bina yüksekliği ve kat adedi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce tespit edilecek RS kotuna göre belirlenecektir denilmiştir

Adresi : İnönü Mahallesitolga Caddesi No:56 Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 211,79 m2

İmar Durumu: Var

Kıymeti : 2.547.169,81 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 14:59

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 14:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 14:59

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 14:59

03/06/2026(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02481582 #ilan.gov.tr