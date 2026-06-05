T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 27. CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

DOSYA NO : 2026/1259 Esas

KARAR NO : 2026/1084

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan İstanbul 5.Ağır Ceza Mahkemesinin 05.03.2026 tarih, 2026/42 E. ve 2026/93 K. Sayılı ilamı ile sanık Necip Gül hakkında verilen mahkûmiyet hükmüne karşı yapılan istinaf başvurusunun incelenmesi neticesinde Dairemizin 22.04.2026 tarih, 2026/1259 E. ve 2026/1084 K. Sayılı kararıyla sanık hakkında ilk derece mahkemesince verilen mahkûmiyet kararının kaldırılmasına , sanığın atılı suçtan beraatine hükmedilerek düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiş, müşteki Uğur ve Güleser oğlu, 09/08/1998 GÖLKÖY doğumlu, ORDU, GÖLKÖY, Ahmetli mah/köy nüfusunda kayıtlı HÜSEYİN DÜZTEPE'nin adresi tespit edilemediğinden dairemiz kararı kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince Dairemiz kararının tirajı 50.000 ve üzeri bir gazetede, ayrıca bir internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olupCMK'nın 291. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren İKİ HAFTA içinde Dairemiz'e verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak veya bir başka İlk Derece Ceza Mahkemesi veya Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi aracılığı ile dilekçe gönderilmek, ceza infaz kurumunda bulunulması halinde ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle Yargıtay İlgili Ceza Dairesi tarafından incelenmek üzere TEMYİZ yoluaçık olduğu (CMK'nın 294/1. maddesi gereğince temyiz başvurusunda/dilekçesindetemyiz edenin temyiz sebeplerini göstermek zorunda olduğu, temyiz sebebi içermemesi halinde ise CMK'nın 298. Maddesi gereğince temyiz isteminin ilgili temyiz mercince reddedileceğinin ihtarına) İLAN OLUNUR. 03.06.2026

Basın No: ILN02481809 #ilan.gov.tr